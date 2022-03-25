Важно лелеять украинское: когда Пасха в 2022 году, какие традиции празднования

Пасха — это праздник воскресения Иисуса Христа.

Он является одним из самых больших праздников для христиан и знаменует собой не только приход весны и завершение поста, а и возрождение жизни и надежд.

Сейчас мы как никогда ценим украинскую идентичность, которая течет нашими жилами и передается из поколения в поколение.

Праздник Пасхи изначально отмечали в Украине, тем самым сформировав собственные идентичные традиции и обычаи, которые отличают нашу культуру.

Важно беречь то, что мы получили от предков — не только историю, но и национальное и культурное наследие.

Когда Пасха в 2022 году

Известно, что этот праздник переходящий, поэтому ежегодно дата его празднования меняется. Ее определяют по лунно-солнечному календарю.

Считается, что Пасха наступает не раньше дня весеннего равноденствия, в первое воскресенье после полнолуния.

В этом году, по определению церкви, Пасха приходится на 24 апреля для восточного обряда. Церковь западного обряда будет отмечать Пасху 17 апреля.

Традиции и обычаи Пасхи

Пост

Верующие за семь недель до пасхи соблюдают специальный пост. Считается, что голод и ограничение в пище способствует очищению души.

Также человек учится сдерживать свои порывы, а значит, способен выстоять против греховных искушений.

Соблюдающие пост ограничивают себя в пище животного происхождения, временно голодают или употребляют только сырую пищу.

В современных реалиях и мире новых технологий советуют соблюдать и информационный пост.

Страстная неделя

У нее были и другие названия: Белая, Жильная, Вербная и Чистая.

В эту неделю хозяева убирали дом от грязи и мусора. Пытались сделать все до четверга, потому что он считался рубежом.

В Библии именно четверг — день распятия Христа, поэтому праздники начинались с этого дня.

Поскольку хозяевам во время Пасхи нельзя было выполнять много работы по хозяйству, они пытались успеть сделать все до начала празднований.

Например, в понедельник было принято мазать глиной и белить стены в доме, убирать и складывать все вещи.

Во вторник устраивали большую стирку и наводили порядок в местах для скота.

В среду заканчивали работу на земле с огородами, а также все, что не успели сделать за эти дни. Женщины готовили лучшие наряды для праздника.

В четверг хозяйки занимались выпечкой, приготовлением блюд и крашением яиц.

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Чистый четверг

По народным обычаям, в этот день люди должны были привести себя в порядок, искупаться в водоеме до восхода солнца или принять контрастный душ.

Паска

Печь пасхальный хлеб — это извечная традиция. Он является главным атрибутом празднования и в день Воскресения Христа должен стоять в каждом доме.

В Украине паска отличалась в каждом регионе.

Известно, что на Закарпатье особенностью паски было то, что ее украшали, как каравай. Лепили из теста листья, птиц и другие украшения из теста.

В Черниговской области в тесто добавляли творог и готовили без выпечки.

Массу из творога, яиц, изюма и сахара зажимали в специальной форме, дали настояться ночь, после чего паска была готова к употреблению.

На Гуцульщине вообще существовало два отдельных пасхальных хлеба. Первый — бабка, сдобная сладкая выпечка с изюмом.

Второй — паска, его делали несладким и добавляли втрое меньше яиц.

Традиционная украинская паска не украшается помадкой и цветной посыпкой.

Хозяйки подкармливали святым хлебом птиц на подоконнике — это считалось символом удачи и богатства.

Писанки

Это тоже непременный атрибут Пасхи. Яйца согласно древним поверьям — символ возрождения всего живого, преодоления смерти и обретения благополучия.

В Украине есть разные виды пасхальных яиц: писанки и крашанки.

Разница в том, что писанки делают из сырых яиц, чтобы не убивать живую силу зародыша.

Крашанки едят, именно ими играют в пасхальные игры.

Красили яйца с помощью натуральных красителей: луковой шелухи, свеклы, сока моркови, дубовых листьев.

А для росписи и нанесения узоров использовали воск.

Что касается того, когда лучше расписывать яйца, есть разногласия. В некоторых регионах считается, что нужно это делать во время всей Страстной недели, кроме пятницы.

Другие же специально делают это именно в пятницу.

В писанку закладывали свои желания, мечты и стремления. Обозначали это с помощью символов и узоров, каждый из которых имел свое значение.

А для того чтобы к празднику яйца не испортились, хозяйки подсушивали их в едва теплой печи.

Полные писанки и крашанки были предназначены для живых, а пустые — для умерших.

Пустые писанки носили на кладбище и вешали на деревьях. Считалось, что это поможет предкам услышать голос живых и пообщаться с ними.

Писанки — это пасхальная валюта.

Ее использовали как для обмена между живыми, так и для того, чтобы задобрить духов. Зазывали ими всевозможные блага и использовали в качестве оберегов.

Люди их дарили и обменивались ими между собой.

Писанки закапывали в землю для хорошего урожая. Их хранили и если в течение года строили новый дом, то клали писанку под фундамент.

Малышам писанку в Пасху клали в колыбель, она служила оберегом от плохих снов.

А девушки, для того чтобы быть еще красивее, клали освященные писанки в воду и умывались ею.

Это все произошло не от христианства, а от язычества, которое плавно вплелось в народный быт украинства.

Языческие корни

Известно, что корни украинского народа произошли от язычников. В нашей культуре некоторые традиции и обряды христианства переплелись с языческими.

Например, в Страстный четверг было принято варить соль, которая считалась сильнейшим оберегом от нечисти.

Также считалось, что в Чистый четверг Бог отпускает на землю все души умерших, как добрые, так и злые.

Поэтому возле церкви и кладбищ молодежь зажигала костры, которые должны были отгонять и не пропускать все зло.

После Пасхи было принято гадать и совершать обряды, в то время как христианство не поддерживает этого.

Обрядами люди привлекали исполнение своих желаний и смотрели, сбудутся ли они.

Например, священный хлеб нужно было покрошить птицам. Если они едят с удовольствием, то желание сбудется.

Если они обходят крошки и не едят их, то желанию сбыться не судьба.

Гадали на любовь и замужество

Девушка ставила две свечи, символизировавшие мужчину и женщину, у иконы Богородицы и зажигала их от лампадки.

Если свечи горели ровно и не чадили — любовь взаимная и крепкая. Если свеча, которая символизирует мужчину, гаснет первая, то он очень любит.

Если свеча гаснет сразу, то у любви нет взаимности. А если обе коптят, то в отношения пытается вмешаться третий.

Для того чтобы узнать о приближении замужества, достаточно было разрезать пасхальное яйцо и посмотреть, где расположен желток.

Если близко к краю, то замужество очень близко, а если далеко и желток плохо сварился, придется ждать еще несколько лет.

Поскольку это церковный праздник, многие обычаи и обряды связаны с церковью.

Церковь

Традиционно, верующие бодрствуют в Пасхальную ночь. Они проводят ее на службе в церкви, которая правится там до самого утра.

Но многие люди приходят в церковь под утро, чтобы освятить пасхальную корзину.

Корзину собирают заранее, с вечера. Туда обязательно нужно положить то, что вы поставите на праздничный стол: паска, пасхальные яйца, вино, мясо, сыр и масло и т.д.

Также в пасхальную корзину обязательно ставят свечу, символизирующую свет между людьми.

После окончания церковной службы наступает полноценное завершение поста и можно насладиться освященными вкусностями.

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