Важно лелеять украинское: когда Пасха в 2022 году, какие традиции празднования

Пасха — это праздник воскресения Иисуса Христа.
Он является одним из самых больших праздников для христиан и знаменует собой не только приход весны и завершение поста, а и возрождение жизни и надежд.
Сейчас мы как никогда ценим украинскую идентичность, которая течет нашими жилами и передается из поколения в поколение.
Праздник Пасхи изначально отмечали в Украине, тем самым сформировав собственные идентичные традиции и обычаи, которые отличают нашу культуру.
Важно беречь то, что мы получили от предков — не только историю, но и национальное и культурное наследие.
Известно, что этот праздник переходящий, поэтому ежегодно дата его празднования меняется. Ее определяют по лунно-солнечному календарю.
Считается, что Пасха наступает не раньше дня весеннего равноденствия, в первое воскресенье после полнолуния.
В этом году, по определению церкви, Пасха приходится на 24 апреля для восточного обряда. Церковь западного обряда будет отмечать Пасху 17 апреля.
Верующие за семь недель до пасхи соблюдают специальный пост. Считается, что голод и ограничение в пище способствует очищению души.
Также человек учится сдерживать свои порывы, а значит, способен выстоять против греховных искушений.
Также человек учится сдерживать свои порывы, а значит, способен выстоять против греховных искушений.
Соблюдающие пост ограничивают себя в пище животного происхождения, временно голодают или употребляют только сырую пищу.
В современных реалиях и мире новых технологий советуют соблюдать и информационный пост.
У нее были и другие названия: Белая, Жильная, Вербная и Чистая.
В эту неделю хозяева убирали дом от грязи и мусора. Пытались сделать все до четверга, потому что он считался рубежом.
В Библии именно четверг — день распятия Христа, поэтому праздники начинались с этого дня.
В Библии именно четверг — день распятия Христа, поэтому праздники начинались с этого дня.
Поскольку хозяевам во время Пасхи нельзя было выполнять много работы по хозяйству, они пытались успеть сделать все до начала празднований.
Например, в понедельник было принято мазать глиной и белить стены в доме, убирать и складывать все вещи.
Во вторник устраивали большую стирку и наводили порядок в местах для скота.
В среду заканчивали работу на земле с огородами, а также все, что не успели сделать за эти дни. Женщины готовили лучшие наряды для праздника.
В четверг хозяйки занимались выпечкой, приготовлением блюд и крашением яиц.
Чистый четверг
По народным обычаям, в этот день люди должны были привести себя в порядок, искупаться в водоеме до восхода солнца или принять контрастный душ.
Печь пасхальный хлеб — это извечная традиция. Он является главным атрибутом празднования и в день Воскресения Христа должен стоять в каждом доме.
В Украине паска отличалась в каждом регионе.
Известно, что на Закарпатье особенностью паски было то, что ее украшали, как каравай. Лепили из теста листья, птиц и другие украшения из теста.
В Черниговской области в тесто добавляли творог и готовили без выпечки.
Массу из творога, яиц, изюма и сахара зажимали в специальной форме, дали настояться ночь, после чего паска была готова к употреблению.
На Гуцульщине вообще существовало два отдельных пасхальных хлеба. Первый — бабка, сдобная сладкая выпечка с изюмом.
Второй — паска, его делали несладким и добавляли втрое меньше яиц.
Традиционная украинская паска не украшается помадкой и цветной посыпкой.
Хозяйки подкармливали святым хлебом птиц на подоконнике — это считалось символом удачи и богатства.
Это тоже непременный атрибут Пасхи. Яйца согласно древним поверьям — символ возрождения всего живого, преодоления смерти и обретения благополучия.
В Украине есть разные виды пасхальных яиц: писанки и крашанки.
Разница в том, что писанки делают из сырых яиц, чтобы не убивать живую силу зародыша.
Крашанки едят, именно ими играют в пасхальные игры.
Красили яйца с помощью натуральных красителей: луковой шелухи, свеклы, сока моркови, дубовых листьев.
Красили яйца с помощью натуральных красителей: луковой шелухи, свеклы, сока моркови, дубовых листьев.
А для росписи и нанесения узоров использовали воск.
Что касается того, когда лучше расписывать яйца, есть разногласия. В некоторых регионах считается, что нужно это делать во время всей Страстной недели, кроме пятницы.
Другие же специально делают это именно в пятницу.
В писанку закладывали свои желания, мечты и стремления. Обозначали это с помощью символов и узоров, каждый из которых имел свое значение.
В писанку закладывали свои желания, мечты и стремления. Обозначали это с помощью символов и узоров, каждый из которых имел свое значение.
А для того чтобы к празднику яйца не испортились, хозяйки подсушивали их в едва теплой печи.
Полные писанки и крашанки были предназначены для живых, а пустые — для умерших.
Пустые писанки носили на кладбище и вешали на деревьях. Считалось, что это поможет предкам услышать голос живых и пообщаться с ними.
Писанки — это пасхальная валюта.
Писанки — это пасхальная валюта.
Ее использовали как для обмена между живыми, так и для того, чтобы задобрить духов. Зазывали ими всевозможные блага и использовали в качестве оберегов.
Люди их дарили и обменивались ими между собой.
Писанки закапывали в землю для хорошего урожая. Их хранили и если в течение года строили новый дом, то клали писанку под фундамент.
Малышам писанку в Пасху клали в колыбель, она служила оберегом от плохих снов.
А девушки, для того чтобы быть еще красивее, клали освященные писанки в воду и умывались ею.
Это все произошло не от христианства, а от язычества, которое плавно вплелось в народный быт украинства.
Известно, что корни украинского народа произошли от язычников. В нашей культуре некоторые традиции и обряды христианства переплелись с языческими.
Например, в Страстный четверг было принято варить соль, которая считалась сильнейшим оберегом от нечисти.
Также считалось, что в Чистый четверг Бог отпускает на землю все души умерших, как добрые, так и злые.
Поэтому возле церкви и кладбищ молодежь зажигала костры, которые должны были отгонять и не пропускать все зло.
После Пасхи было принято гадать и совершать обряды, в то время как христианство не поддерживает этого.
После Пасхи было принято гадать и совершать обряды, в то время как христианство не поддерживает этого.
Обрядами люди привлекали исполнение своих желаний и смотрели, сбудутся ли они.
Например, священный хлеб нужно было покрошить птицам. Если они едят с удовольствием, то желание сбудется.
Если они обходят крошки и не едят их, то желанию сбыться не судьба.
Девушка ставила две свечи, символизировавшие мужчину и женщину, у иконы Богородицы и зажигала их от лампадки.
Если свечи горели ровно и не чадили — любовь взаимная и крепкая. Если свеча, которая символизирует мужчину, гаснет первая, то он очень любит.
Если свеча гаснет сразу, то у любви нет взаимности. А если обе коптят, то в отношения пытается вмешаться третий.
Для того чтобы узнать о приближении замужества, достаточно было разрезать пасхальное яйцо и посмотреть, где расположен желток.
Если близко к краю, то замужество очень близко, а если далеко и желток плохо сварился, придется ждать еще несколько лет.
Поскольку это церковный праздник, многие обычаи и обряды связаны с церковью.
Традиционно, верующие бодрствуют в Пасхальную ночь. Они проводят ее на службе в церкви, которая правится там до самого утра.
Но многие люди приходят в церковь под утро, чтобы освятить пасхальную корзину.
Но многие люди приходят в церковь под утро, чтобы освятить пасхальную корзину.
Корзину собирают заранее, с вечера. Туда обязательно нужно положить то, что вы поставите на праздничный стол: паска, пасхальные яйца, вино, мясо, сыр и масло и т.д.
Также в пасхальную корзину обязательно ставят свечу, символизирующую свет между людьми.
После окончания церковной службы наступает полноценное завершение поста и можно насладиться освященными вкусностями.
Из-за войны в Киеве сейчас трудно найти свежие продукты. Мы составили список работающих рынков в Киеве.
Там вы сможете сделать покупки к Пасхе.