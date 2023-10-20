Яблочное пюре на зиму. Приготовим вместе вкус детства

Осень — яблочная пора. А сколько разных вкусностей можно приготовить из яблок! И каждый для себя найдет наиболее вкусный рецепт. У детей знакомство с фруктами часто начинается именно с этого ароматного и сочного плода в виде яблочного пюре без сахара.
Приготовим вместе простой и доступный рецепт яблочного пюре на зиму без сахара, ведь яблоки самодостаточный продукт и очень хорошо хранятся без этого калорийного консерванта. Пошаговый рецепт вкуса нашего детства — читай в материале.
Мои воспоминания из детства — домик бабушки. Веранда. И с первым шагом с ног сбивает аромат яблок. Рябит в глазах от желтого, зеленого, красного, оранжевого цвета. Яблоки лежат в корзинах, и пахнут так, что по сей день у меня бабушкин дом ассоциируется именно с этими фруктами. А на кухне ждет кружка свежего молока и большой ломоть свежеиспеченного хлеба с пахучим, янтарным яблочным пюре, которое бабушка почему-то называет “мармуляда”.
Яблочное пюре на зиму — это вкус детства. Его рецепт прост и доступен, а наслаждение и польза непревзойденна. Приготовим?
Ингредиенты:
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Следует сказать, что в яблочное пюре на зиму еще можно добавлять ваниль, корицу, кардамон, но в том случае, когда его не будут есть дети младше 3 лет. В общем, пюре отлично подходит не только как прикорм малышам, но и к молочным десертам, сырникам, блинчикам, даже как соус к мясу.
Кстати, раньше мы писали о том, как закрыть яблочный сок и что для этого нужно.
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