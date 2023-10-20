Яблочное пюре на зиму. Приготовим вместе вкус детства

Осень — яблочная пора. А сколько разных вкусностей можно приготовить из яблок! И каждый для себя найдет наиболее вкусный рецепт. У детей знакомство с фруктами часто начинается именно с этого ароматного и сочного плода в виде яблочного пюре без сахара.

Приготовим вместе простой и доступный рецепт яблочного пюре на зиму без сахара, ведь яблоки самодостаточный продукт и очень хорошо хранятся без этого калорийного консерванта. Пошаговый рецепт вкуса нашего детства — читай в материале.

Мои воспоминания из детства — домик бабушки. Веранда. И с первым шагом с ног сбивает аромат яблок. Рябит в глазах от желтого, зеленого, красного, оранжевого цвета. Яблоки лежат в корзинах, и пахнут так, что по сей день у меня бабушкин дом ассоциируется именно с этими фруктами. А на кухне ждет кружка свежего молока и большой ломоть свежеиспеченного хлеба с пахучим, янтарным яблочным пюре, которое бабушка почему-то называет “мармуляда”.

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Яблочное пюре на зиму — это вкус детства. Его рецепт прост и доступен, а наслаждение и польза непревзойденна. Приготовим?

Как закрыть яблочное пюре на зиму без сахара. Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

3 кг сладких яблок;

300 г воды;

20 г сока лимона, или пол чайной ложки лимонной кислоты.

Шаг 1

подготовь стерилизованные банки и крышки;

помой яблоки;

подготовь кастрюлю с толстым дном.

Шаг 2

очисти яблоки от сердцевины и пятен (кожуру из яблок очищай в том случае, когда сорт с твердой и толстой кожурой);

очищенные яблоки положи в кастрюлю, добавь 300 г воды, и на легком огне вари 20 минут, чтобы фрукты разварились и стали мягкими;

оставь на время остыть.

Шаг 3

остывшую яблочную массу сбей блендером на пюре. (Если нет блендера — перетри через сито. Как вариант, может быть проволочное, не очень густое сито, а перетирать можно макогоном);

к уже перетертому пюре добавь 20 г сока лимона или пол чайной ложки лимонной кислоты и размешай;

доведи массу до кипения.

Шаг 4

горячую массу разложи в стерилизованные баночки и закрути их крышками;

переверни дном вверх, закутай в полотенце, дождись охлаждения и спрячь в темное, прохладное место для хранения.

Следует сказать, что в яблочное пюре на зиму еще можно добавлять ваниль, корицу, кардамон, но в том случае, когда его не будут есть дети младше 3 лет. В общем, пюре отлично подходит не только как прикорм малышам, но и к молочным десертам, сырникам, блинчикам, даже как соус к мясу.

Кстати, раньше мы писали о том, как закрыть яблочный сок и что для этого нужно.

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