Яблучне пюре на зиму. Приготуймо разом смак дитинства

Осінь — яблучна пора. А скільки різних смаколиків можна приготувати з яблук! І кожен для себе знайде рецепт, який найбільше смакує. У малюків знайомство з фруктами часто починається саме з цього ароматного і соковитого плоду у вигляді яблучного пюре без цукру.
Приготуймо разом простий і доступний рецепт яблучного пюре на зиму без цукру, адже яблука — самодостатній продукт і дуже добре зберігаються без цього калорійного консерванту. Покроковий рецепт смаку нашого дитинства — читай в матеріалі.
Мої спогади з дитинства — хатинка бабусі. Веранда. І з першим кроком з ніг збиває аромат яблук. Рябіє в очах від жовтих, зелених, червоних, помаранчевих кольорів. Яблука лежать у кошиках, і пахнуть так, що донині в мене бабусина хата асоціюється саме з цими фруктами. А на кухні чекає кухлик свіжого молока і велика скиба свіжоспеченого хліба з пахучим, бурштиновим яблучним пюре, яке бабуся чомусь називає “мармуляда”.
Яблучне пюре на зиму — це смак дитинства. Його рецепт простий і доступний, а насолода і користь неперевершена. Приготуємо?
Інгредієнти:
Слід сказати, що в яблучне пюре на зиму ще можна, за вподобанням, додавати ваніль, корицю, кардамон, але в тому випадку, коли його не будуть їсти діти, молодші 3 років. Загалом, пюре чудово підходить не тільки як прикорм для малюків, а й до молочних десертів, сирників, млинців, налисників, навіть як соус до м’яса.
До речі, раніше ми писали про те, як закрити яблучний сік і що для цього потрібно.
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