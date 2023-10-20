Яблучне пюре на зиму. Приготуймо разом смак дитинства

Осінь — яблучна пора. А скільки різних смаколиків можна приготувати з яблук! І кожен для себе знайде рецепт, який найбільше смакує. У малюків знайомство з фруктами часто починається саме з цього ароматного і соковитого плоду у вигляді яблучного пюре без цукру.

Приготуймо разом простий і доступний рецепт яблучного пюре на зиму без цукру, адже яблука — самодостатній продукт і дуже добре зберігаються без цього калорійного консерванту. Покроковий рецепт смаку нашого дитинства — читай в матеріалі.

Мої спогади з дитинства — хатинка бабусі. Веранда. І з першим кроком з ніг збиває аромат яблук. Рябіє в очах від жовтих, зелених, червоних, помаранчевих кольорів. Яблука лежать у кошиках, і пахнуть так, що донині в мене бабусина хата асоціюється саме з цими фруктами. А на кухні чекає кухлик свіжого молока і велика скиба свіжоспеченого хліба з пахучим, бурштиновим яблучним пюре, яке бабуся чомусь називає “мармуляда”.

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Яблучне пюре на зиму — це смак дитинства. Його рецепт простий і доступний, а насолода і користь неперевершена. Приготуємо?

Як закрити яблучне пюре на зиму без цукру. Покроковий рецепт

Інгредієнти:

3 кг солодких яблук;

300 г води;

20 г соку лимона, або пів чайної ложки лимонної кислоти.

Крок 1

підготуй стерилізовані банки та кришки;

помий яблука;

підготуй каструлю з товстим дном.

Крок 2

почисть яблука від серцевини та плям (шкірку з яблук очищуй в тому випадку, коли сорт з твердою та товстою шкіркою);

очищені яблука поклади до каструлі, додай 300 г води, та на легенькому вогні вари 20 хвилин, щоб фрукти розварились і стали м’які;

залиши на деякий час охолонути.

Крок 3

охололу яблучну масу збий блендером на пюре. (Якщо немає блендера — перетри через сито. Як варіант, може бути дротяне, не дуже густе сито, а перетирати можна макогоном);

до вже перетертого пюре додай 20 г соку лимона або пів чайної ложки лимонної кислоти та розмішай;

доведи масу до кипіння.

Крок 4

гарячу масу розклади в стерилізовані баночки та закрути їх кришками;

переверни догори дном, закутай у рушник, дочекайся охолодження і заховай у темне, прохолодне місце для зберігання.

Слід сказати, що в яблучне пюре на зиму ще можна, за вподобанням, додавати ваніль, корицю, кардамон, але в тому випадку, коли його не будуть їсти діти, молодші 3 років. Загалом, пюре чудово підходить не тільки як прикорм для малюків, а й до молочних десертів, сирників, млинців, налисників, навіть як соус до м’яса.

До речі, раніше ми писали про те, як закрити яблучний сік і що для цього потрібно.

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