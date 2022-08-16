Без горчинки и характерного привкуса — рецепт приготовления баклажанов, как грибов

Если баклажаны тебе не нравятся, попробуй приготовить их, как грибы. Да, это звучит немного странно, но ты можешь сделать так, что по вкусу и виду их не отличишь. Делимся с тобой легким рецептом.

Баклажаны, как грибы — рецепт

Чтобы приготовить такую закуску, тебе понадобится:

Средние баклажаны — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло для жарки

Зелень

Соль

Перец

Как приготовить баклажаны, как грибы — простой способ

Баклажаны тщательно промой и очисти от кожуры. Нарежь плоды кубиками шириной 2 см и высыпь в кастрюлю. Взбей яйца вилкой или венчиком и полученной смесью залей нарезанные баклажаны. Хорошо перемешай и оставь на час при комнатной температуре. Раз в 15 минут помешивай. Лук и чеснок очисти и мелко нарежь. На сковороде разогрей масло, начинай обжаривать баклажаны. К баклажанам добавь лук с чесноком. Жарь несколько минут на среднем огне. Готовые баклажаны посыпь зеленью.

Маринад для баклажанов

По желанию ты можешь мариновать баклажаны в сметане или сделать такой маринад:

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На 2 л воды сыпь 2 ст. л. соли, сахара и 70% уксуса. Дополни смесь соцветиями гвоздики, лавровым листом и перцем горошком. Полученный маринад доведи до кипения и высыпь туда нарезанные баклажаны. Варь пять минут на среднем огне. После этого процеди через дуршлаг и дай баклажанам остыть. Подавай готовые баклажаны с зеленью.

Такой способ приготовления уберет горечь из баклажанов, и они будут нравиться даже детям.

Ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны по-сицилийски.

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