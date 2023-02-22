Их никогда не бывает слишком много! Как приготовить блинчики на молоке с кипятком

В Масленицу хочется попробовать все виды блинов! С различными начинками, по разным рецептам. Сегодня Вікна рассказывают, как приготовить блины на молоке с кипятком — читай в нашем материале пошаговый рецепт. Возможно, именно он понравится тебе больше всего.
Масленица в разгаре! Если ты еще не съел(-а) ни одного блина, это точно нужно исправлять. Существует много рецептов приготовления блинов. Кто-то любит на воде, кто-то на молоке, кефире. Но самые вкусные блинчики получаются на молоке с кипятком.
Рецепт блинов с кипятком и молоком почти ничем не отличается от классического. Главное здесь в равных пропорциях смешать молоко и кипяток. Такие блины еще называют заварными.
Блинчики получаются очень эластичными, они не рвутся на сковороде, а еще отлично подходят как для заворачивания начинки, так и для лакомства без нее.
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Фото: Pexels
Раньше мы рассказывали, как приготовить блины с мясом.
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