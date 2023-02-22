Их никогда не бывает слишком много! Как приготовить блинчики на молоке с кипятком

В Масленицу хочется попробовать все виды блинов! С различными начинками, по разным рецептам. Сегодня Вікна рассказывают, как приготовить блины на молоке с кипятком — читай в нашем материале пошаговый рецепт. Возможно, именно он понравится тебе больше всего.

Блины на молоке с кипятком — рецепт приготовления пошагово

Масленица в разгаре! Если ты еще не съел(-а) ни одного блина, это точно нужно исправлять. Существует много рецептов приготовления блинов. Кто-то любит на воде, кто-то на молоке, кефире. Но самые вкусные блинчики получаются на молоке с кипятком.

Рецепт блинов с кипятком и молоком почти ничем не отличается от классического. Главное здесь в равных пропорциях смешать молоко и кипяток. Такие блины еще называют заварными.

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Блинчики получаются очень эластичными, они не рвутся на сковороде, а еще отлично подходят как для заворачивания начинки, так и для лакомства без нее.

Понадобится

Мука — 1,5 стакана

1,5 стакана Яйца — 2 шт.

2 шт. Молоко — 1,5 стакана

1,5 стакана Кипяток — 1,5 стакана

Сливочное масло — 2 ст. л

2 ст. л Сахар — 1,5 ст. л

1,5 ст. л Соль — щепотка

щепотка Ванилин — щепотка

Как приготовить блины на молоке с кипятком

Вскипяти воду. Пока чайник делает свое дело, в мисочку вбей яйца, посоли, добавь сахар и ванилин. Хорошо взбей венчиком или миксером до растворения сахара. Добавь молоко и взбей еще раз. Постепенно добавляй просеянную муку и хорошо размешивай тесто, чтобы не осталось комочков. Сливочное масло растопи в микроволновке или сотейнике. Влей растопленное масло в тесто и перемешай. Также очень вкусно выходит, если у тебя есть кокосовое масло. Кипяток добавляй в тесто тонкой струйкой и интенсивно размешивай венчиком. Оставь готовое тесто постоять 20-30 минут. Выпекай блины по 1-2 минуты с каждой стороны. Сковорода должна быть горячей и сухой. Готово!

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