Їх ніколи не буває забагато! Як приготувати млинці на молоці з окропом

У Масляну хочеться спробувати всі види млинців! З різноманітними начинками, за різними рецептами. Сьогодні Вікна розповідають, як приготувати млинці на молоці з окропом — читай у нашому матеріалі покроковий рецепт. Можливо, саме він сподобається тобі найбільше.

Млинці на молоці з окропом — рецепт приготування покроково

Масляна в розпалі! Якщо ти ще не з’їв(-ла) жодного млинця, це точно потрібно виправляти. Існує багато рецептів приготування млинців. Хтось любить на воді, хтось на молоці, кефірі тощо. Та найсмачнішими виходять на молоці з окропом.

Рецепт млинців з окропом та молоком майже нічим не відрізняється від класичного. Головне тут у рівних пропорціях змішати молоко та окріп. Такі млинці ще називають заварними.

Зараз також дивляться

Млинці виходять дуже еластичними, вони не рвуться на пательні, а ще чудово підходять як для загортання начинки, так і для ласування без неї.

Знадобиться

Борошно — 1,5 склянки

Яйця — 2 шт.

Молоко — 1,5 склянки

Окріп — 1,5 склянки

Вершкове масло — 2 ст. л

Цукор — 1,5 ст. ложки

Сіль — дрібка

Ванілін — дрібка

Як приготувати млинці на молоці з окропом

Закип’яти воду. Поки чайник робить свою справу, в мисочку вбий яйця, посоли, додай цукор та ванілін. Добре збий вінчиком або міксером до розчинення цукру. Додай молоко та збий ще раз. Поступово додавай просіяне борошно та добре розмішуй тісто, щоб не залишилось грудочок. Вершкове масло розтопи в мікрохвильовці або в сотейнику. Влий розтоплене масло в тісто та перемішай. Також дуже смачно виходить, якщо в тебе є кокосове масло. Окріп додавай у тісто тоненьким струменем та інтенсивно розмішуй вінчиком. Залиш готове тісто постояти 20-30 хвилин. Випікай млинці по 1-2 хвилини з кожного боку. Пательня має бути гарячою і сухою. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати млинці з м’ясом.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!