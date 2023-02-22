Їх ніколи не буває забагато! Як приготувати млинці на молоці з окропом

У Масляну хочеться спробувати всі види млинців! З різноманітними начинками, за різними рецептами. Сьогодні Вікна розповідають, як приготувати млинці на молоці з окропом — читай у нашому матеріалі покроковий рецепт. Можливо, саме він сподобається тобі найбільше.
Масляна в розпалі! Якщо ти ще не з’їв(-ла) жодного млинця, це точно потрібно виправляти. Існує багато рецептів приготування млинців. Хтось любить на воді, хтось на молоці, кефірі тощо. Та найсмачнішими виходять на молоці з окропом.
Рецепт млинців з окропом та молоком майже нічим не відрізняється від класичного. Головне тут у рівних пропорціях змішати молоко та окріп. Такі млинці ще називають заварними.
Млинці виходять дуже еластичними, вони не рвуться на пательні, а ще чудово підходять як для загортання начинки, так і для ласування без неї.
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Фото: Pexels
Раніше ми розповідали, як приготувати млинці з м’ясом.
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