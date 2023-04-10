Еда и рецепты

Питательно и недорого: что можно есть людям с диабетом — продукты и меню на день

Анастасия Грубрина, редактор сайта 10 апреля 2023, 20:00
Що можна їсти за цукрового діабету: список продуктів
Фото: Unsplash

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