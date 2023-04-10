Питательно и недорого: что можно есть людям с диабетом — продукты и меню на день

Полезное и вкусное питание только кажется сложным. Особенно, когда его назначают врачи, а не тогда, когда придерживаешься его по собственному желанию. К болезням и их последствиям нужно относиться серьезно, поэтому в нашем материале ты узнаешь, что можно есть при сахарном диабете.
Правильное питание помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск развития осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, проблемы с глазами и нервная система.
Людям с диабетом нужно соблюдать полезный рацион, который обеспечивает необходимое количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. В то же время, этот рацион не должен вредить организму.
Список разрешенных продуктов включает почти все овощи и фрукты — помидоры, огурцы, капуста, кабачки, зеленая фасоль, зелень, яблоки, груши, апельсины, вишни, смородина и другие.
Среди круп можно есть такие: перловая, ячневая, овсяная, гречневая, бурый рис, киноа.
Из мясных продуктов лучше всего употреблять такие — кролик, индейка, телятина, а рыба должна быть нежирной, речной, можно есть морепродукты. Чаще всего людям с диабетом врачи рекомендуют диету №9. В ней нет сахара и сладостей, ограничен холестерин, есть много продуктов с пищевыми волокнами.
На такой диете можно употреблять кисломолочный нежирный творог. Хлеб должен быть из цельнозерновой муки. Большинство блюд рекомендуется варить, печь и готовить на пару.
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Лучше всего добавить в ежедневный рацион авокадо, свежие овощи, зелень, орехи и рыбу. Эти продукты снижают уровень сахара в крови.
Людям с сахарным диабетом первого и второго типов, нельзя есть такие продукты:
Составить меню в день из разрешенных и доступных продуктов очень просто. Смотри пример меню для тех, у кого диабет, и готовь себе или близким похожие питательные блюда.
Раньше мы рассказывали, что такое преддиабет и как от него уберечься.
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