Питательно и недорого: что можно есть людям с диабетом — продукты и меню на день

Полезное и вкусное питание только кажется сложным. Особенно, когда его назначают врачи, а не тогда, когда придерживаешься его по собственному желанию. К болезням и их последствиям нужно относиться серьезно, поэтому в нашем материале ты узнаешь, что можно есть при сахарном диабете.

Что можно есть при сахарном диабете: список продуктов

Правильное питание помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск развития осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, проблемы с глазами и нервная система.

Людям с диабетом нужно соблюдать полезный рацион, который обеспечивает необходимое количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. В то же время, этот рацион не должен вредить организму.

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Список разрешенных продуктов включает почти все овощи и фрукты — помидоры, огурцы, капуста, кабачки, зеленая фасоль, зелень, яблоки, груши, апельсины, вишни, смородина и другие.

Среди круп можно есть такие: перловая, ячневая, овсяная, гречневая, бурый рис, киноа.

Из мясных продуктов лучше всего употреблять такие — кролик, индейка, телятина, а рыба должна быть нежирной, речной, можно есть морепродукты. Чаще всего людям с диабетом врачи рекомендуют диету №9. В ней нет сахара и сладостей, ограничен холестерин, есть много продуктов с пищевыми волокнами.

На такой диете можно употреблять кисломолочный нежирный творог. Хлеб должен быть из цельнозерновой муки. Большинство блюд рекомендуется варить, печь и готовить на пару.

Лучше всего добавить в ежедневный рацион авокадо, свежие овощи, зелень, орехи и рыбу. Эти продукты снижают уровень сахара в крови.

Что нельзя есть людям с сахарным диабетом

Людям с сахарным диабетом первого и второго типов, нельзя есть такие продукты:

Молочные продукты;

Колбасы, сосиски, копчености, жирные сорта мяса (свинина), мясные бульоны;

Продукты с сахаром: конфеты, шоколад, сахар, выпечка;

Такие фрукты и овощи: виноград, арбузы, бананы, дыня, киви, изюм, малина, картофель, морковь, свекла;

Манная и пшеничная крупа;

Алкоголь;

Фастфуд.

Питание при диабете: пример меню на день

Составить меню в день из разрешенных и доступных продуктов очень просто. Смотри пример меню для тех, у кого диабет, и готовь себе или близким похожие питательные блюда.

Завтрак: каша гречневая или овсяная на воде, запеченное яблоко.

каша гречневая или овсяная на воде, запеченное яблоко. Обед: рыбный суп или паровые котлеты из рыбы.

рыбный суп или паровые котлеты из рыбы. Перекус: сырники из нежирного творога, фруктовый салат.

сырники из нежирного творога, фруктовый салат. Ужин: ленивые голубцы. Кстати, как приготовить ленивые голубцы, мы рассказывали раньше.

Раньше мы рассказывали, что такое преддиабет и как от него уберечься.

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