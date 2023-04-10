Поживно і недорого: що можна їсти людям з діабетом — продукти та меню на день

Корисне і поживне харчування лише здається складним. Особливо, коли його призначають лікарі, а не тоді, коли дотримуєшся його за власним бажанням. До хвороб та їхніх наслідків потрібно ставитися серйозно, тому в нашому матеріалі ти дізнаєшся, що можна їсти за цукрового діабету.

Що можна їсти за цукрового діабету: список продуктів

Правильне харчування допомагає контролювати рівень цукру в крові і знижує ризик розвитку ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, проблеми з очима та нервова система.

Людям, які мають діабет, потрібно дотримуватися корисного раціону, який забезпечує необхідну кількість білків, жирів та вуглеводів, а також вітамінів та мінералів. Водночас цей раціон не має шкодити організму.

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До списку дозволених продуктів входять майже всі овочі та фрукти — помідори, огірки, капуста, кабачки, зелена квасоля, зелень, яблука, груші, апельсини, вишні, смородина тощо. Серед круп можна їсти такі: перлова, ячна, вівсяна, гречана, бурий рис, кіноа.

З м’ясних продуктів найкраще вживати такі — кролик, індичка, телятина, а риба має бути нежирною, річкова, можна їсти морепродукти. Найчастіше людям, які мають діабет, лікарі рекомендують дієту №9. У ній немає цукру та солодощів, обмежений холестерин, багато продуктів з харчовими волокнами.

За такою дієтою можна вживати кисломолочний нежирний сир. Хліб має бути з цільнозернового борошна. Більшість страв рекомендується варити, пекти та готувати на пару.

Найкраще додати в щоденний раціон авокадо, свіжі овочі, зелень, горіхи та рибу. Ці продукти знижують рівень цукру в крові.

Що не можна їсти людям із цукровим діабетом

Людям, які мають цукровий діабет першого та другого типів, не можна їсти такі продукти:

Молочні продукти;

Ковбаси, сосиски, копченості, жирні сорти м’яса (свинина), м’ясні бульйони;

Продукти з цукром: цукерки, шоколад, цукор, випічка;

Такі фрукти і овочі: виноград, кавуни, банани, диня, ківі, ізюм, малина, картопля, морква, буряк;

Манна та пшенична крупа;

Алкоголь;

Фастфуд.

Харчування при діабеті: приклад меню на день

Скласти меню на день з дозволених і доступних продуктів дуже просто. Дивись приклад меню для тих, хто має діабет, та готуй собі чи близьким схожі поживні страви.

Сніданок: каша гречана чи вівсяна на воді, запечене яблуко.

каша гречана чи вівсяна на воді, запечене яблуко. Обід: рибний суп або парові котлети з риби.

рибний суп або парові котлети з риби. Перекус: сирники з нежирного сиру, фруктовий салат.

сирники з нежирного сиру, фруктовий салат. Вечеря: ліниві голубці. До речі, як приготувати ліниві голубці, ми розповідали раніше.

Раніше ми розповідали, що таке переддіабет та як від нього вберегтися.

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