Поживно і недорого: що можна їсти людям з діабетом — продукти та меню на день

Корисне і поживне харчування лише здається складним. Особливо, коли його призначають лікарі, а не тоді, коли дотримуєшся його за власним бажанням. До хвороб та їхніх наслідків потрібно ставитися серйозно, тому в нашому матеріалі ти дізнаєшся, що можна їсти за цукрового діабету.
Правильне харчування допомагає контролювати рівень цукру в крові і знижує ризик розвитку ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, проблеми з очима та нервова система.
Людям, які мають діабет, потрібно дотримуватися корисного раціону, який забезпечує необхідну кількість білків, жирів та вуглеводів, а також вітамінів та мінералів. Водночас цей раціон не має шкодити організму.
До списку дозволених продуктів входять майже всі овочі та фрукти — помідори, огірки, капуста, кабачки, зелена квасоля, зелень, яблука, груші, апельсини, вишні, смородина тощо. Серед круп можна їсти такі: перлова, ячна, вівсяна, гречана, бурий рис, кіноа.
З м’ясних продуктів найкраще вживати такі — кролик, індичка, телятина, а риба має бути нежирною, річкова, можна їсти морепродукти. Найчастіше людям, які мають діабет, лікарі рекомендують дієту №9. У ній немає цукру та солодощів, обмежений холестерин, багато продуктів з харчовими волокнами.
За такою дієтою можна вживати кисломолочний нежирний сир. Хліб має бути з цільнозернового борошна. Більшість страв рекомендується варити, пекти та готувати на пару.
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Найкраще додати в щоденний раціон авокадо, свіжі овочі, зелень, горіхи та рибу. Ці продукти знижують рівень цукру в крові.
Людям, які мають цукровий діабет першого та другого типів, не можна їсти такі продукти:
Скласти меню на день з дозволених і доступних продуктів дуже просто. Дивись приклад меню для тих, хто має діабет, та готуй собі чи близьким схожі поживні страви.
Раніше ми розповідали, що таке переддіабет та як від нього вберегтися.
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