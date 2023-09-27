Чтобы еда была вкусной и без слез: что приготовить ребенку на ужин

Едва ли не самая трудная задача для родителей — накормить их малышей полезной пищей. К каким только уловкам не прибегают мамы и папы, чтобы приготовить мясо, рыбу или овощи более привлекательными для детей.
Что приготовить ребенку на ужин и как подать, чтобы ребенок съел рыбу, мясо или овощи — рассказываем дальше в материале.
Дети часто не любят есть полезные овощи, мясо и рыбу. Однако это — источник необходимых полезных веществ для растущего организма.
Мы предлагаем тебе три рецепта ужина для ребенка.
Если твой ребенок не любит мясо, следует подавать его в листьях шпината, или варить вместе со свеклой — так тефтельки будут иметь яркую зеленую или розовую окраску.
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Если брокколи — это наименее желанный продукт на столе для твоего ребенка, попробуй приготовить овощную запеканку.
Чтобы ребенок съел рыбу, её следует по-интересному приготовить.
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Как накормить ребенка, отказывающегося от какой-либо пищи, мы писали в нашем другом материале.
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