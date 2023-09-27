Чтобы еда была вкусной и без слез: что приготовить ребенку на ужин

Едва ли не самая трудная задача для родителей — накормить их малышей полезной пищей. К каким только уловкам не прибегают мамы и папы, чтобы приготовить мясо, рыбу или овощи более привлекательными для детей.

Что приготовить ребенку на ужин и как подать, чтобы ребенок съел рыбу, мясо или овощи — рассказываем дальше в материале.

Что приготовить ребенку на ужин

Дети часто не любят есть полезные овощи, мясо и рыбу. Однако это — источник необходимых полезных веществ для растущего организма.

Сейчас также смотрят

Мы предлагаем тебе три рецепта ужина для ребенка.

Тефтельки из фарша на пару

Если твой ребенок не любит мясо, следует подавать его в листьях шпината, или варить вместе со свеклой — так тефтельки будут иметь яркую зеленую или розовую окраску.

Ингредиенты:

фарш куриный — 500 г

яйцо куриное — 1 шт.

укроп — 20 г

шпинат — 150 г

рис — 60 г

соль — 1 ч. л

Приготовление:

Промой рис и отвары его. Выложи фарш в миску, добавь соль и рис, вбей яйцо. Перемешай. Мелко нарежь укроп и тоже добавь его к фаршу. Промой шпинат под водой, выложи листья на сито и облей их кипятком. Из фарша сформируй тефтельки, вклады тефтельки на листья шпината, замотай их. Выложи тефтельки на сито и поставь их на паровую баню. Готовь тефтельки 20 мин.

Овощная запеканка с яйцом на ужин

Если брокколи — это наименее желанный продукт на столе для твоего ребенка, попробуй приготовить овощную запеканку.

Ингредиенты:

брокколи — 140 г

яйцо куриное — 3 шт.

перец болгарский — 140 г

молоко — 140 мл

лук зеленый — 30 г

соль и перец — по вкусу

приправа — по желанию

Приготовление:

Порежьте все овощи на мелкие кубики. Перемешай их в тарелке, добавь соль, перец и приправу. В отдельной тарелке смешай яйцо и молоко. Перемешай овощи с яйцом и молоком, разлей по формам и поставь в духовую печь, разогретую до 180ºС на 35 мин.

Рыбная запеканка с сыром

Чтобы ребенок съел рыбу, её следует по-интересному приготовить.

Ингредиенты:

рыбное филе — 500 г

яйца куриные — 2 шт.

сыр творог — 20 г

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

В отдельной тарелке перемни творог, добавь к нему яйца, соль и перец. Перемешай. Рыбное филе отвары в подсоленной воде. Когда рыба приготовится, разомни её до однородности и выложи в форму для выпечки. Сверху выложи творожную массу. Поставь рыбное блюдо в разогретую до 180ºС духовую печь и запекай в течение 30 мин.

Как накормить ребенка, отказывающегося от какой-либо пищи, мы писали в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.