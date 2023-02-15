Без принуждения и с удовольствием: как приучить ребенка есть фрукты и овощи

Развитие здоровых отношений с едой начинается уже с первых прикормов малыша. Он исследует вкусы, консистенции и запахи, размазывает пищу по тарелке, бросает ее о стены и в волосы родителей. Всё это важный этап исследования.

Но чтобы между печеньем и тарелкой овощей ребенок самостоятельно с радостью выбирал второе, нужна помощь и правильный подход взрослых. Как же привить любовь к полезной еде с детства, рассказала педиатр Юлия Цир.

Секреты педиатра: как привить любовь к здоровой пище

Стань примером

Еда в своей тарелке играет гораздо меньшую роль, чем еда в тарелке взрослых. Ведь пищевое поведение и предпочтения малышей в большинстве формируются методом наблюдения за родителями.

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Если дети постоянно видят, как родители жуют чипсы, шоколадные батончики и прочие вредные снеки, то глупо ждать от них любви к здоровой пище.

Ребенок просто не будет понимать, почему у него в тарелке каша с овощами, а у мамы с папой — пицца. Поэтому педиатр советует родителям чаще есть полезную пищу на глазах у детей: фрукты, овощи, цельные злаки, постное мясо и т.д.

На тарелке только яркие и вкусные плоды

Известно, что мы едим не только ртом. Сначала пища проходит проверку рецепторами обоняния и зрения. Только после этого ее могут оценить вкусовые рецепторы.

Если еда на тарелке кажется непривлекательной и странно пахнет, вряд ли любой человек рискнет это съесть.

У детей есть отличные инстинкты, которые трудно обмануть. Поэтому им важно, чтобы внешний вид и цвет пищи были привлекательны, — отмечает Юлия.

Доступные фрукты и овощи

Когда мы очень проголодались, то отправляемся на поиски быстрого перекуса. Кто-то находит сладкий батончик, кто-то бутерброд с маслом, кто-то печенье или конфету. Однако как часто для быстрого перекуса выбирают овощи?

Чтобы перекусить батончиком, печеньем или конфетами, нужно просто достать их из упаковки. Чтобы сделать бутерброд, тоже не нужно много времени или усилий.

А чтобы перекусить овощами или фруктами, их нужно помыть, почистить, порезать и выложить на тарелку. Наш мозг просто ленится выполнять много действий, поэтому идет самым простым путем.

Закономерно, что малыш не будет есть овощи, если они будут труднодоступны. Поэтому заранее готовь овощно-фрукотовую тарелку и ставь ее на видном месте.

После этого следи, чтобы ухватить полезный перекус было проще, чем печенье. Так вероятность перекуса овощами значительно возрастет.

Привлеки к процессу приготовления

Когда мы готовим что-то своими руками, то желание съесть это значительно возрастает. Поэтому педиатр советует делегировать своим малышам простые задания.

Даже если дети очень малы, все же можно найти для них дело по силам: помыть и разорвать листья салата или порезать ложкой бананы и т.д.

Чувство причастности подтолкнет детей к тому, чтобы отведать больше фруктов и овощей. Кроме того, это отличный способ приобщать их к домашним обязанностям, — говорит Юлия.

Собственный выбор: какие плоды есть, решает малыш

Когда у человека забирают выбор, это подталкивает его к внутреннему протесту и возмущению. У детей тоже есть чувства и собственные предпочтения. Им важно быть вовлеченными и ощущать, что они влияют на выбор пищи.

Именно поэтому, когда ты идешь в магазин самостоятельно и приносишь пакет овощей, можешь столкнуться с истерикой и категорическим отказом ребенка кушать эти продукты.

Чтобы минимизировать такие ситуации, возьми его с собой в магазин или на рынок и разреши самостоятельно выбирать плоды.

Овощи и фрукты под прикрытием

Иногда у детей можно поучиться упрямству. В таких моментах их невозможно подкупить или задобрить, так что заботливые родители придумали хитрость — маскировать плоды в другой пище.

Юлия Цир рекомендует приготовить пюре из плодов и подать в качестве соуса к макаронам, супа или гарнира к основному блюду.

Можно посыпать пиццу разными овощами, сделать смузи из фруктов или овощей. Также можно замаскировать разные фрукты в кексах, тортах, блинах, соках и т.д.

Добавляй секретный ингредиент: соус

Некоторых детей отталкивает вкус сырых фруктов и овощей, утверждает эксперт. Чтобы сделать вкус плодов более интересным, Юлия советует использовать соус.

Лучше отдать предпочтение натуральному йогурту. Если это овощи, добавь к ним специи, если фрукты — немного меда. Отлично подойдет и арахисовое масло. Оно поможет создать вкусовые комбинации, которые понравятся детям.

Если дома ты можешь полноценно контролировать, что ест твой ребенок, то в школе отследить это невозможно. Но есть одна хитрость: чтобы ребенок не покупал вредные снеки, нужно предложить ему привлекательную альтернативу.

Мы рассказали о топ-5 полезных и аппетитных школьных перекусов для твоего ребенка.

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