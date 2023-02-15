Без примусу та з задоволенням: як привчити дитину їсти фрукти та овочі

Розвиток здорових стосунків з їжею починається вже з перших прикормів малюка. Він досліджує смаки, консистенції та запахи, розмазує їжу по тарілці, кидає її об стіни та у волосся батьків. Усе це важливий етап дослідження.

Та щоб між печивом та тарілкою овочів дитина з радістю обирала друге, треба допомога та правильний підхід дорослих. Як же прищепити любов до корисної їжі змалечку, розповіла педіатриня Юлія Цір.

Секрети педіатра: як прищепити любов до здорової їжі

Стань прикладом

Їжа у власній тарілці відіграє значно меншу роль, ніж їжа в тарілці дорослих. Адже харчова поведінка та вподобання малечі здебільшого формуються методом спостереження за батьками.

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Якщо діти постійно бачать, як батьки жують чипси, шоколадні батончики та інші шкідливі снеки, то нерозумно чекати від них любові до здорової їжі.

Дитина просто не розумітиме, чому у неї в тарілці каша з овочами, а у мами з татом — піца. Тому педіатриня радить батькам частіше їсти корисну їжу на очах у дітей: фрукти, овочі, цілісні злаки, пісне м’ясо тощо.

На тарілці тільки яскраві та смачні плоди

Відомо, що ми їмо не лише ротом. Спершу їжа проходить перевірку рецепторами нюху та зору. Тільки після цього її можуть оцінити смакові рецептори.

Якщо їжа на тарілці видається непривабливою і дивно пахне, навряд чи будь-яка людина ризикне це з’їсти.

Діти мають відмінні інстинкти, які важко надурити. Тому їм важливо, щоб зовнішній вигляд та колір їжі був привабливим, — зазначає Юлія.

Доступні фрукти та овочі

Коли ми дуже зголодніли, то вирушаємо на пошуки швидкого перекусу. Хтось знаходить солодкий батончик, хтось — бутерброд з маслом, хтось печиво чи цукерку. Однак як часто для швидкого перекусу обирають овочі?

Щоб перекусити батончиком, печивом чи цукерками, треба просто дістати їх з упаковки. Щоб зробити бутерброд, теж не треба багато часу чи зусиль.

А от щоб перекусити овочами чи фруктами, їх треба помити, почистити, порізати та викласти на тарілку. Наш мозок просто лінується виконувати велику кількість дій, тому йде найпростішим шляхом.

Закономірно, що малюк не їстиме овочі, якщо вони будуть важкодоступні. Тому заздалегідь готуй овочево-фрукотову тарілку та став її на видному місці.

Після цього слідкуй, щоб вхопити корисний смаколик було простіше, ніж печиво. Так імовірність перекусів овочами значно зросте.

Залучи до процесу приготування

Коли ми готуємо щось власноруч, то бажання з’їсти це значно зростає. Тому педіатриня радить делегувати своїм малюкам прості завдання.

Навіть якщо вони занадто малі, все ж можна знайти для них справу до снаги: помити та розірвати листя салату або порізати ложкою банани тощо.

Почуття причетності підштовхне дітей до того, щоб скуштувати більше фруктів та овочів. Крім того, це чудовий спосіб долучати дітей до домашніх обов’язків, — каже Юлія.

Власний вибір: які плоди їсти, вирішує малюк

Коли у людини забирають вибір — це підштовхує до внутрішнього протесту та обурення. Діти теж мають почуття та власні уподобання. Їм важливо бути залученими та відчувати, що вони впливають на вибір їжі.

Саме тому, коли ти йдеш в магазин самостійно і приносиш пакет овочів, можеш зіштовхнутися з істерикою і категоричною відмовою дитини їсти ці продукти.

Щоб мінімізувати такі ситуації, візьми її з собою в магазин або на ринок і дозволь самостійно вибирати плоди.

Овочі та фрукти під прикриттям

Інколи у дітей можна повчитися впертості. В таких моментах їх неможливо підкупити чи задобрити, тож дбайливі батьки придумали хитрість — маскувати плоди в іншій їжі.

Юлія Цір рекомендує приготувати пюре з плодів і подати як соус до макаронів, суп або гарнір до основної страви.

Можна посипати піцу різними овочами, зробити смузі з фруктів чи овочів. Також можна замаскувати різні плоди в кексах, тортах, млинцях, соках тощо.

Додавай секретний інгредієнт: соус

Деяких дітей відштовхує смак сирих фруктів та овочів, стверджує експертка. Щоб зробити смак плодів цікавішим, вона радить використовувати соус.

Краще віддати перевагу натуральному йогурту. Якщо це овочі, додай до них спеції, якщо фрукти — трохи меду. Відмінно підійде й арахісова олія. Вона допоможе створити смакові комбінації, які сподобаються дітям.

Якщо вдома ти можеш повноцінно контролювати те, що їсть твоя дитина, то в школі відслідкувати це неможливо. Та є одна хитрість: щоб дитина не купувала шкідливі снеки, треба запропонувати їй привабливу альтернативу.

Ми розповіли про топ-5 корисних та апетитних шкільних перекусів для твоєї дитини.

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