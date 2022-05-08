Не хочу, не буду! Как накормить ребенка, который отказывается есть

Все мамы, кажется, сталкивались с проблемой, когда ребенок на отрез отказывается есть и ему все не нравится. Да и кто из нас в детстве сам не капризничал. Однако если попробовать приготовить что-нибудь вместе, аппетит все же может появиться.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился своей подборкой блюд, которые точно понравятся всем членам семьи. А процесс их приготовления может превратиться в любимую общую игру детей и родителей.

По крайней мере, малыши точно захотят посоревноваться у кого лучше получилось и попробовать то, что они приготовили собственноручно.

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Сырники в духовке

Кто из нас не хотел бы уже во взрослом возрасте проснуться от запаха сырников, которые только что приготовила мама на завтрак. Однако чтобы сделать их вместе с ребенком, лучше будет использовать именно духовку, а не сковороду. Так будет и полезнее, и безопаснее.

Кроме того, сделать их можно любой формы, которая только может понравиться малышам.

Разные фигурки или даже в виде животных – все, что заблагорассудится. Поскольку они все равно будут запекаться и не останутся сырыми внутри.

Подавать их можно со взбитыми сливками, сахарной пудрой и кусочками ягод и фруктов, что еще добавит пользы в этот простой завтрак.

Спагетти с лососем

Звучит очень изысканно и сытно, поэтому подойдет как для настоящих принцесс, так и для будущих рыцарей.

Приготовить их оказывается проще, чем произнести все название для ребенка. Стоит отварить макаронные изделия, затем залить их сливками комнатной температуры. А после этого добавить кусочки слабосоленого лосося и посыпать тертым сыром.

Если рыба кажется не очень безопасной или доступной сейчас, то всегда можно ее заменить на мясо или мясные шарики. Тогда следует заменить сливки на томатную пасту.

Пельмени с куриным фаршем

Когда очень хочется есть, а готовить сил больше нет, нам часто приходили на помощь именно пельмени. Однако для детского рациона они могут казаться несколько тяжелыми для желудка.

Однако если сделать их собственными руками, а внутрь положить куриный фарш, то это сделает блюдо вкусным и питательным. Кроме того, детям может понравиться делать тесто, и никто не заметит, как обед уже готов.

Суп с фрикадельками

Когда суп с фрикадельками предлагали в школьной столовой, это могло испугать малышей. Поскольку там было мало ярких и привлекательных красок. Однако если его приготовить дома, все же остается шанс на успех.

В суп можно добавить макаронные изделия в форме букв и звездочек. Также можно нарезать овощи в необычной манере.

Пока ребенок будет вылавливать все интересное и красивое, все наесться достаточно полезных элементов блюда.

Рубленые котлеты

Сделать рубленые котлеты гораздо проще, чем обычные. Долго стоять над фаршем не нужно, стоит только нарезать мясо.

Если же их запечь в духовке, то они получатся более нежными и полезными. Кроме того, будут иметь привлекательную золотистую корочку.

А к ним можно подать кашу, макароны или картофельное пюре. Малыш вряд ли откажется от гарнира в этом случае.

Трюфели из сухофруктов

На десерт вместо обычных конфет можно попробовать сделать лакомство собственноручно. Трюфели можно сделать с добавлением фиников, кокосовых сливок и орехов.

Можно выбрать что угодно, главное, чтобы оно нравилось всем членам семьи. Тогда никто не откажется их попробовать.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему за столом нужно отложить гаджеты в сторону.