Не хочу, не буду! Как накормить ребенка, который отказывается есть

Все мамы, кажется, сталкивались с проблемой, когда ребенок на отрез отказывается есть и ему все не нравится. Да и кто из нас в детстве сам не капризничал. Однако если попробовать приготовить что-нибудь вместе, аппетит все же может появиться.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился своей подборкой блюд, которые точно понравятся всем членам семьи. А процесс их приготовления может превратиться в любимую общую игру детей и родителей.
По крайней мере, малыши точно захотят посоревноваться у кого лучше получилось и попробовать то, что они приготовили собственноручно.
Кто из нас не хотел бы уже во взрослом возрасте проснуться от запаха сырников, которые только что приготовила мама на завтрак. Однако чтобы сделать их вместе с ребенком, лучше будет использовать именно духовку, а не сковороду. Так будет и полезнее, и безопаснее.
Кроме того, сделать их можно любой формы, которая только может понравиться малышам.
Кроме того, сделать их можно любой формы, которая только может понравиться малышам.
Разные фигурки или даже в виде животных – все, что заблагорассудится. Поскольку они все равно будут запекаться и не останутся сырыми внутри.
Подавать их можно со взбитыми сливками, сахарной пудрой и кусочками ягод и фруктов, что еще добавит пользы в этот простой завтрак.
Звучит очень изысканно и сытно, поэтому подойдет как для настоящих принцесс, так и для будущих рыцарей.
Приготовить их оказывается проще, чем произнести все название для ребенка. Стоит отварить макаронные изделия, затем залить их сливками комнатной температуры. А после этого добавить кусочки слабосоленого лосося и посыпать тертым сыром.
Если рыба кажется не очень безопасной или доступной сейчас, то всегда можно ее заменить на мясо или мясные шарики. Тогда следует заменить сливки на томатную пасту.
Когда очень хочется есть, а готовить сил больше нет, нам часто приходили на помощь именно пельмени. Однако для детского рациона они могут казаться несколько тяжелыми для желудка.
Однако если сделать их собственными руками, а внутрь положить куриный фарш, то это сделает блюдо вкусным и питательным. Кроме того, детям может понравиться делать тесто, и никто не заметит, как обед уже готов.
Когда суп с фрикадельками предлагали в школьной столовой, это могло испугать малышей. Поскольку там было мало ярких и привлекательных красок. Однако если его приготовить дома, все же остается шанс на успех.
В суп можно добавить макаронные изделия в форме букв и звездочек. Также можно нарезать овощи в необычной манере.
Пока ребенок будет вылавливать все интересное и красивое, все наесться достаточно полезных элементов блюда.
Сделать рубленые котлеты гораздо проще, чем обычные. Долго стоять над фаршем не нужно, стоит только нарезать мясо.
Если же их запечь в духовке, то они получатся более нежными и полезными. Кроме того, будут иметь привлекательную золотистую корочку.
А к ним можно подать кашу, макароны или картофельное пюре. Малыш вряд ли откажется от гарнира в этом случае.
На десерт вместо обычных конфет можно попробовать сделать лакомство собственноручно. Трюфели можно сделать с добавлением фиников, кокосовых сливок и орехов.
Можно выбрать что угодно, главное, чтобы оно нравилось всем членам семьи. Тогда никто не откажется их попробовать.
Напомним, раньше мы рассказывали, почему за столом нужно отложить гаджеты в сторону.