Не хочу, не буду! Як нагодувати дитину, яка відмовляється їсти

Усі мами, здається, стикались з проблемою, коли дитина на відріз відмовляється їсти і їй усе не подобається. Та і хто з нас у дитинстві сам не вередував. Однак якщо спробувати приготувати щось разом, апетит все ж таки може з’явитись.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився своєю підбіркою страв, які точно сподобаються усім членам родини. А процес їх приготування може перетворитись на улюблену спільну гру як дітей та батьків.

Принаймні малеча точно захоче позмагатись у кого краще вийшло і та скуштувати те, що вона приготувала власноруч.

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Сирники в духовці

Хто з нас не хотів би вже у дорослому віці прокинутись від запаху сирників, які щойно приготувала мама на сніданок. Однак для того, щоб зробити їх разом з дитиною, ліпше буде використовувати саме духовку, а не пательню. Так буде і корисніше, і безпечніше.

Крім того, зробити їх можна будь-якої форми, яка тільки може сподобатись малечі. Різні фігурки чи навіть у вигляді тваринок — усе, що заманеться, оскільки вони все одно будуть запікатись та не залишаться сирими всередині.

Подавати їх можна зі збитими вершками, цукровою пудрою та шматочками ягід і фруктів, що додасть ще користі у цей простий сніданок.

Спагеті з лососем

Звучить дуже вишукано та ситно, тому підійде як для справжніх принцес, так і майбутніх лицарів.

Приготувати ж їх виявляється простіше, аніж вимовити усю назву для дитини. Варто лише відварити макаронні вироби, потім залити їх вершками кімнатної температури. А після цього додати шматочки слабосолоного лосося і посипати тертим сиром.

Якщо риба здається не дуже безпечною, або доступною зараз, то завжди можна її замінити на м’ясо або м’ясні кульки. Тоді варто замінити вершки на томатну пасту.

Пельмені з курячим фаршем

Коли дуже хочеться їсти, а готувати сил більше немає, то нам часто приходили на допомогу саме пельмені. Однак для дитячого раціону вони можуть здаватись дещо тяжкими на шлунок.

Проте якщо зробити їх власними руками, а всередину покласти курячий фарш, то це зробить страву смачною та поживною. Крім того, дітям може сподобатись робити тісто і ніхто й не помітить, як обід вже готовий.

Суп з фрикадельками

Коли суп з фрикадельками пропонували у шкільній столовій, це могло налякати малечу. Оскільки там мало було яскравих та привабливих фарб. Однак якщо його приготувати вдома, все ж залишається шанс на успіх.

До супу можна додати макаронні вироби у формі літер та зірочок. А також можна нарізати овочі у незвичайній манері.

Поки дитина буде виловлювати все цікаве та красиве, то все наїсться достатньо корисних елементів страви.

Рубані котлети

Зробити рубані котлети значно простіше, ніж звичайні. Довго стояти над фаршем не потрібно, варто лише нарізати м’ясо.

Якщо ж їх запекти у духовці, то вони вийдуть більш ніжними та корисними. Крім того, матимуть привабливу золотаву скоринку.

А до них можна подати кашу, макарони чи картопляне пюре. Малеча навряд чи відмовиться від гарніру у цьому випадку.

Трюфелі із сухофруктів

На десерт замість звичайних цукерок, можна спробувати зробити ласощі власноруч. Трюфелі можна виготовити із додаванням фініків, кокосових вершків та горіхів.

Можна вибрати будь-що, головне, щоб воно подобалось усім членам родини. Тоді ніхто не відмовиться їх скуштувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому за столом треба відкласти гаджети в бік.