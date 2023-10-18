Десерты из тыквы: рецепты вкусной сезонной выпечки

Если ты в порыве вдохновения и осеннего настроения купил(-а) тыкву, приготовил(-а) одно блюдо, а теперь она портится, не стоит ее выбрасывать. Существуют разные рецепты выпечки из тыквы.

Мы расскажем тебе, какие можно приготовить десерты из тыквы и что для этого нужно.

После приготовления этих блюд ты сможешь по-новому взглянуть на сезонный продукт, возможно, какой-нибудь десерт станет твоим фирменным.

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Десерты из тыквы: рецепты вкусной выпечки

Пирог из тыквы

Ингредиенты:

сахар — 140 г

корица — 5 г

мука — 200 г

тыква — 200 г

яйца — 2 шт.

разрыхлитель — 5 г

яблоко — 1 шт.

мед — 5 г

сливочное масло — 100 г

растительное масло для смазывания формы

Приготовление пирога с тыквой

Надо помыть тыкву и яблоко и очистить их от кожуры. Натереть и перемешать в миске, добавить корицу и мед, и 50 г сахара. Поставить натертую тыкву и яблоко в микроволновку на минуту, чтобы сахар растаял, а тыква пустила сок. Оставшийся сахар размешать с мягким маслом. Добавить яйца и хорошо перемешать. Выложить тыкву и яблоко и перемешать до однородной массы. Далее добавить муку и разрыхлитель, можно добавить больше муки, если тыква сочная. Тесто должно быть тугим. Смазать форму для запекания растительным маслом и выложить тесто. Выпекать 45 минут при 180°C.

Большой кекс с тыквой и яблоком

Ингредиенты:

тыква — 500 г

яблоки — 500 г

масло сливочное — 250 г

сахар — 250 г

мука пшеничная — 400 г

сахар ванильный — 20 г

яйца — 5 шт.

разрыхлитель теста — 30 г

Приготовление кекса

Мягкое масло взбить с сахаром до образования пышной массы. По одному добавлять яйца и тщательно взбивать. Затем добавить муку и разрыхлитель и все перемешать до однородной массы. Тыкву и яблоко почистить от кожуры, порезать средними кубиками и вмешать в тесто. Количество яблок и тыквы можно изменять по желанию, но общий вес не должен превышать 900-1000 г. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой и выложить тесто. Выпекать около 50 минут при температуре 180°C.

Бельгийские вафли с тыквой

Ингредиенты:

мука — 250-300 г

масло — 120 г

сахар — 80 г

яйца — 2 шт.

молоко — 150 мл

тыквенное пюре — 250 г

ванильный сахар

разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление бельгийских вафель с тыквой

Мягкое масло перетереть с сахаром, добавить яйца и хорошо перемешать. Добавить муку, разрыхлитель, ванильный сахар, перемешать. Добавить тыквенное пюре, перемешать до однородной массы. Влить теплое молоко, снова все перемешать и дать тесту постоять 15 минут. Время приготовления вафель зависит от мощности вафельницы.

Подавать можно с разными фруктами и ягодами и кремами.

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