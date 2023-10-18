Десерты из тыквы: рецепты вкусной сезонной выпечки

Если ты в порыве вдохновения и осеннего настроения купил(-а) тыкву, приготовил(-а) одно блюдо, а теперь она портится, не стоит ее выбрасывать. Существуют разные рецепты выпечки из тыквы.
Мы расскажем тебе, какие можно приготовить десерты из тыквы и что для этого нужно.
После приготовления этих блюд ты сможешь по-новому взглянуть на сезонный продукт, возможно, какой-нибудь десерт станет твоим фирменным.
Ингредиенты:
Фото: Unsplash
Подавать можно с разными фруктами и ягодами и кремами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #b0hdana | прості рецепти | журналістка (@b0hdana)
Публикация от #b0hdana | прості рецепти | журналістка (@b0hdana)
А если не хочешь пирог или булочки, предлагаем тебе рецепт тыквенного печенья.
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