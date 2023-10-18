Їжа та рецепти

Десерти з гарбуза: рецепти смачної сезонної випічки

Богдана Макалюк, журналістка сайту 18 Жовтня 2023, 18:50
Десерти з гарбуза: рецепти приготування смачної випічки
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
2023
Могутній, благородний та успішний. 2024: рік якої тварини і яким він буде
Як прибрати зморшки під очима: поради та дієві методи
Не лише ін’єкціями! Як прибрати зморшки навколо очей та запобігати їх появі — корисні поради
Куди поїхати в Греції
Чарівна, антична та активна: куди поїхати відпочивати у Греції
Дивитись більше

Матеріали по темі

Десерти з гарбуза: рецепти смачної сезонної випічки
Класика з солодкою ноткою — фарширований перець з м’ясом та вишнею від Євгена Клопотенка
брауні зі сливами
Свіжість та соковитість у поєднанні з шоколадом: рецепт брауні зі сливами від фуд-блогерки
Тертий пиріг: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Смак дитинства з приємними спогадами! Рецепт тертого пирога, який готувала мало не кожна мама
імбир
Чим корисний імбир: експерт про користь для організму людини

Відео
0:07:04
Telegram

Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення
0:05:17
Зірки розважають дітей
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:57
відновлення будинків у Харкові
Люди втратили все, але залишилися живими. Як Харків-залізобетон оговтується після атаки 6 жовтня
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залітають у глибокий тил росіян. Аеророзвідка показала, як нищить техніку ворога — чим можна допомогти
0:06:39
90-ті роковини Голодомору: які країни світу не визнали його геноцидом
Бояться слова геноцид! Як вшанують 90-ті роковини Голодомору та хто досі не визнав страшний злочин
0:09:07
Ситуація навколо Бахмута сьогодні 16 жовтня 2023 року: що відомо про нову тактику росіян
Побільшало нічних штурмів — снайпер Президентської бригади про нову тактику окупантів під Бахмутом
Більше відео
Десерти з гарбуза: рецепти смачної сезонної випічки
Читати далі
Класика з солодкою ноткою — фарширований перець з м’ясом та вишнею від Євгена Клопотенка
Катишки
Читати далі
Речі будуть, як нові: як прибрати ковтунці з одягу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь