Десерти з гарбуза: рецепти смачної сезонної випічки

Якщо ти у пориві натхнення та осіннього настрою придбав(-ла) гарбуз, приготував(-ла) одну страву, а тепер він псується, не варто його викидати. Існують різні рецепти випічки з гарбуза.
Ми розповімо тобі, які можна приготувати десерти з гарбуза та що для цього потрібно.
Після приготування цих страв ти зможеш по-новому подивитися на сезонний продукт, можливо, якийсь десерт стане твоїм фірмовим.
Інгредієнти:
Фото: Unsplash
Подавати можна з різними фруктами та ягодами та кремами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #b0hdana | прості рецепти | журналістка (@b0hdana)
Публикация от #b0hdana | прості рецепти | журналістка (@b0hdana)
А якщо не хочеш пиріг чи булочки, пропонуємо тобі рецепт гарбузового печива.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.