Десерти з гарбуза: рецепти смачної сезонної випічки

Якщо ти у пориві натхнення та осіннього настрою придбав(-ла) гарбуз, приготував(-ла) одну страву, а тепер він псується, не варто його викидати. Існують різні рецепти випічки з гарбуза.

Ми розповімо тобі, які можна приготувати десерти з гарбуза та що для цього потрібно.

Після приготування цих страв ти зможеш по-новому подивитися на сезонний продукт, можливо, якийсь десерт стане твоїм фірмовим.

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Десерти з гарбуза: рецепти смачної випічки

Пиріг з гарбуза

Інгредієнти:

цукор — 140 г

кориця — 5 г

борошно — 200 г

гарбуз — 200 г

яйця — 2 шт.

розпушувач — 5 г

яблуко — 1 шт.

мед — 5 г

масло — 100 г

олія для змащування форми

Приготування пирога з гарбузом

Треба помити гарбуз та яблуко й очистити їх від шкірки. Натерти та перемішати в мисці, додати корицю та мед, а також 50 г цукру. Поставити натерті гарбуз та яблуко в мікрохвильовку на хвилину, щоб цукор розтанув, а гарбуз пустив сік. Цукор, що залишився, розмішати з м’яким маслом. Додати яйця й добре перемішати. Висипати гарбуз та яблуко і вимішати до однорідної маси. Далі додати борошно та розпушувач, можна додати більше борошна, якщо гарбуз соковитий. Тісто має бути тугим. Змастити форму для запікання олією та викласти тісто. Випікати 45 хвилин за температури 180°C.

Великий кекс з гарбузом та яблуком

Інгредієнти:

гарбуз — 500 г

яблука — 500 г

масло вершкове — 250 г

цукор — 250 г

борошно пшеничне — 400 г

цукор ванільний — 20 г

яйця — 5 шт.

розпушувач тіста — 30 г

Приготування кексу

М’яке масло збити з цукром до утворення пухкої маси. По одному додавати яйця і ретельно збивати. Потім додати борошно та розпушувач і все перемішати до однорідної маси. Гарбуз та яблуко почистити від шкірки, порізати середніми кубиками та вмішати в тісто. Кількість яблук та гарбуза можна змінювати за бажанням, але спільна вага не має бути понад 900-1000 г. Форму для випікання застелити пергаментним папером та викласти тісто. Випікати близько 50 хвилин за температури 180°C.

Бельгійські вафлі з гарбузом

Інгредієнти:

борошно — 250-300 г

масло — 120 г

цукор — 80 г

яйця — 2 шт.

молоко — 150 мл

гарбузове пюре — 250 г

ванільний цукор

розпушувач 1 ч. л.

Приготування бельгійських вафель з гарбузом

М’яке масло перетерти з цукром, додати яйця та добре перемішати. Додати борошно, розпушувач, ванільний цукор, перемішати. Додати гарбузове пюре, вимішати до однорідної маси. Влити тепле молоко, ще раз все перемішати і дати тісту постояти 15 хвилин. Час готування вафель залежить від потужності вафельниці.

Подавати можна з різними фруктами та ягодами та кремами.

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