Не спеши бежать за салатом и фруктами! Список продуктов, которые можно есть при гастрите

Некоторые заболевания могут не давать о себе знать долгие годы, но гастрит вряд ли будет долго ждать, пока его обнаружат. Хотя он и в большинстве своем является следствием длительного нарушения правил здорового питания, но первые свои симптомы он покажет человеку быстро.

Это могут быть и тошнота, боли в животе или даже снижение аппетита. Поэтому прежде всего человеку при таких симптомах лучше сразу обратиться к врачу, чтобы он назначил медикаментозное лечение и подробно объяснил, какой должна быть диета при гастрите.

Однако иногда даже те, кто уже давно сталкивался с этим заболеванием, забывают о правилах питания и меню. Потому как для новичков, так и опытных гастритчиков, рассказываем, что можно есть при этом заболевании.

Что такое гастрит

Прежде всего следует напомнить, что гастрит — это болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка.

Он может быть острым, то есть симптомы заболевания появляются у человека и имеют яркую симптоматику. Также выделяют хронический гастрит, который может возникнуть при систематических недостатках диеты и привести к постепенной атрофии. Поэтому рекомендуется в любом из этих случаев соблюдать определенные правила питания.

Список продуктов, которые можно есть при гастрите

вареное белое мясо;

вареная рыба;

каши;

нежирные кисло-молочные продукты;

вареные овощи и фрукты;

овощные супы, супы-пюре;

некрепкий чай, или же травяной;

компот, узвар, кисель без сахара;

мед.

Что можно есть при гастрите

Относительно питания при гастрите следует проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом. Он также сможет определить, повышена ли или снижена кислотность у пациента, чтобы регулировать дальше диету, поскольку от этого зависит выбор продуктов. И все же всем, кто знаком с гастритом, рекомендуется соблюдать общий режим и питаться четыре-шесть раз в день.

Если у человека острая форма гастрита, то можно придерживаться универсальных советов. О таком состоянии может свидетельствовать тошнота, поэтому в первый день острого периода можно воздержаться от еды. Если чувствуется сильная потребность поесть, то можно съесть что-то, что рекомендуют употреблять на второй-третий день — это перетертые супы и жидкие каши. Также рекомендуется пить теплую воду небольшими порциями.

Кроме того, больным гастритом можно есть бульоны, супы, жидкие каши на воде, тушеные овощные рагу, отварное постное нежирное мясо без жилок и жира, рыбу без хрящей, овощи, а также творог. Также рекомендуется очищать от кожуры и семян фрукты и запекать или отваривать их, поскольку они могут быть тяжелыми для желудка.

Существует еще одно общее правило — вся пища, которую употребляет человек, должна быть теплой. Ее можно в большинстве своем готовить в духовке, чтобы иметь больше уверенности в том, что она подойдет для твоего желудка. Однако тогда не стоит использовать слишком много масла. Есть все необходимо медленно и тщательно пережевывать.

Что нельзя есть при гастрите

Не рекомендуется употреблять продукты, которые могут раздражать слизистую желудка. Это может быть мясо с прожилками, черный и отрубной хлеб, мюсли, редис, репа, а также цитрусовые, шоколад, консервы, пряности, большое количество соли, белокочанная капуста, газированные напитки, кофе и жирная, жареная и копченая пища.

Кроме того, следует избегать продуктов, которые могут спровоцировать процесс брожения, в частности, это касается винограда, молока и сметаны. Свежие овощи и фрукты тоже часто могут вызвать плохое самочувствие, поэтому лучше выбирать те, которые можно термически обработать.

Также следует отказаться от жевательной резинки, быстрых перекусов и переедания, чтобы не нагружать лишний раз желудок, которому нужен свой режим, чтобы справиться с таким заболеванием как гастрит.

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