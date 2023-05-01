Не поспішай бігти за салатом та фруктами! Список продуктів, які можна їсти при гастриті

Деякі захворювання можуть не давати про себе знати довгі роки, але гастрит навряд буде довго чекати, поки його виявлять. Хоч він здебільшого є наслідком тривалого порушення правил здорового харчування, але перші свої симптоми він покаже людині швидко.

Це можуть бути й нудота, болі у животі або ж навіть зниження апетиту. Тому насамперед людині за таких симптомів ліпше одразу звернутись до лікаря, щоб він назначив медикаментозне лікування та пояснив детально, якою має бути дієта при гастриті.

Однак іноді навіть ті, хто вже давно стикався з цим захворюванням, забувають про правила харчування та меню. Тому як для новачків, так і досвідчених гастритників, розповідаємо, що можна їсти при цьому захворюванні.

Що таке гастрит

Насамперед варто нагадати, що гастрит — це хвороба, при якій утворюється запалення оболонок шлунка.

Він може бути гострим, тобто симптоми захворювання з’являються у людини вперше та мають яскраву симптоматику. Також вирізняють хронічний гастрит, який може виникнути при систематичних недоліках дієти та призвести до поступової атрофії. Тому рекомендується у будь-якому з цих випадків дотримуватись певних правил харчування.

Список продуктів, що можна їсти при гастриті

варене біле м’ясо;

варена риба;

каші;

нежирні кисло-молочні продукти;

варені овочі та фрукти;

овочеві супи, супи-пюре;

неміцний чай, або ж трав’яний;

узвар, компот, кисіль без цукру;

мед.

Що можна їсти при гастриті

Щодо харчування при гастриті варто проконсультуватись з лікарем-гасроентерологом. Він також зможе визначити, чи підвищена, або ж знижена кислотність у пацієнта, щоб регулювати далі дієту, оскільки від цього залежить вибір продуктів. Та все ж таки усім, хто знайомий з гастритом, рекомендується дотримуватись загального режиму та харчуватись чотири-шість разів на день.

Якщо ж у людини гостра форма гастриту, то можна дотримуватись універсальних порад. Про такий стан може свідчити нудота, тому у перший день гострого періоду можна утриматись від їжі. Якщо ж відчувається сильна потреба поїсти, то тоді можна з’їсти щось, що рекомендують вживати на другий-третій день — це перетерті супи та рідкі каші. Також рекомендується пити теплу воду невеликими порціями.

Крім того, хворим на гастрит можна їсти бульйони, супи, рідкі каші на воді, тушковані овочеві рагу, відварні пісне нежирне м’ясо без жилок та жиру, рибу без хрящів, овочі, а також сир. Також рекомендується очищувати від шкірки та насіння фрукти та запікати чи відварювати їх, оскільки вони можуть бути тяжкими для шлунку.

Існує ще одне загальне правило — уся їжа, яку вживає людина, має бути теплою. Її можна здебільшого готувати у духовці, щоб мати більше впевненості у тому, що вона підійде для твого шлунку. Однак тоді не варто використовувати забагато олії. Їсти усе необхідно повільно та ретельно пережовувати.

Що не можна їсти при гастриті

Не рекомендується вживати продукти, які можуть подразнити слизову оболонку шлунка. Це може бути м’ясо з прожилками, чорний та висівковий хліб, мюслі, редиска, ріпа, а також цитрусові, шоколад, консерви, прянощі, велика кількість солі, білокачанна капуста, газовані напої, кава та загалом жирна, смажена та копчена їжа.

Крім того, варто уникати продуктів, які можуть спровокувати процес бродіння, зокрема це стосується винограду, молока та сметани. Свіжі овочі та фрукти теж часто можуть викликати погане самопочуття, тому краще обирати ті, які можна термічно обробити.

Також варто відмовитись від жувальної гумки, швидких перекусів та переїдання, аби не навантажувати зайвий раз шлунок, якому потрібен свій режим, щоб впоратись з таким захворюванням як гастрит.

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