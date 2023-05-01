Їжа та рецепти

Не поспішай бігти за салатом та фруктами! Список продуктів, які можна їсти при гастриті

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Травня 2023, 20:30
дієта при гастриті
Фото: Pexels

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