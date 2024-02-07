Будто целая банка витаминов! В чем польза и вред фисташек для организма — подробно

Их употребляли еще 300 тыс. лет назад, а происходят эти орехи из Центральной Азии. Речь идет о фисташках. В нашем материале рассказываем, в чем польза и вред фисташек для здоровья — какие преимущества и противопоказания.

Фисташки: польза и вред для организма

Фисташки не только очень вкусные, но и полезные для здоровья! Сегодня мы докажем это на реальных примерах. В фисташках содержатся здоровые жиры, белки, медь, витамин B6, Е, К, тиамин, фосфор, хром, клетчатка и антиоксиданты.

Благодаря такому количеству питательных веществ, фисташки могут помочь в похудении, улучшить здоровье кожи и волос, сердца, кишечника, глаз.

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Фисташки могут положительно влиять на количество энергии, ведь на 100 продукта ты можешь получить 2340 кДж энергии! К тому же в этих орехах низкое содержание сахара — 7,6 г на 100 г продукта.

В фисташках большая концентрация витамина B6 и калия. Потому это делает их незаменимым продуктом в рационе. Эти вещества влияют на уровень гемоглобина, регуляцию сахара в крови.

Содержание антиоксидантов в фисташках позволяет делать выводы об уменьшении риска появления рака. Богатые лютеином и зеаксантином эти орешки важны для здоровья глаз.

Фисташки не следует добавлять в рацион людям с аллергией на орехи, проблемами с поджелудочной железой, людям с гипертонией, подагрой, ожирением. Также не стоит есть фисташки беременным женщинам и мамам на грудном вскармливании.

Перед употреблением, если у тебя есть сомнения, следует проконсультироваться с врачом.

Фисташки можно есть как перекус, добавлять в салаты, соусы, десерты, мясные блюда. Держи рецепт пахлавы с фисташками!

Раньше мы рассказывали, в чем польза спаржи для здоровья.

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