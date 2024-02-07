Ніби ціла банка вітамінів! У чому користь і шкода фісташок для організму — детально

Їх споживали ще 300 тис. років тому, а походять ці горіхи з Центральної Азії. Йдеться про фісташки. У нашому матеріалі розповідаємо, у чому користь і шкода фісташок для здоров’я — які є переваги та протипоказання.

Фісташки: користь і шкода для організму

Фісташки не тільки дуже смачні, а ще й корисні для здоров’я! Сьогодні ми доведемо це на реальних прикладах. У фісташках містяться здорові жири, білки, мідь, вітамін B6, Е, К, тіамін, фосфор, хром, клітковина та антиоксиданти.

Завдяки такій кількості поживних речовин, фісташки можуть допомогти у схудненні, покращити здоров’я шкіри та волосся, серця, кишківника, очей.

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Фісташки можуть позитивно впливати на кількість енергії, адже на 100 продукту ти можеш отримати 2340 кДж енергії! До того ж у цих горіхах низький вміст цукру — 7,6 г на 100 г продукту.

У фісташках велика концентрація вітаміну B6 та калію. Тому це робить їх незамінним продуктом у раціоні. Ці речовини впливають на рівень гемоглобіну, регуляцію цукру в крові.

Вміст антиоксидантів у фісташках дозволяє робити висновки про зменшення ризиків появи раку. Багаті на лютеїн і зеаксантин ці горішки важливі для здоров’я очей.

Фісташки не варто додавати у раціон людям з алергією на горіхи, проблемами з підшлунковою залозою, людям, що мають гіпертонію, подагру, ожиріння. Також не варто їсти фісташки вагітним жінкам та мамам на грудному вигодовуванні.

Перед вживанням, якщо у тебе є сумніви, варто проконсультуватися з лікарем.

Фісташки можна їсти як перекус, додавати до салатів, соусів, десертів, м’ясних страв. Тримай рецепт пахлави з фісташками!

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