Незабутнє поєднання двох протилежностей: як приготувати чизкейк-пахлаву та що воно таке

Коли не можеш вибрати один десерт — поєднай їх, щоб більше не перейматись муками вибору. Так і зробила турецька пекарка Бетул Тунч, яка вигадала рецепт чизкейк-пахлави.

Цей рецепт — це чудове поєднання двох улюблених десертів!

Як пише майстриня, чизкейк має надзвичайно вершковий смак, а пахлава — його хрумка та дуже солодка протилежність. Тож їхнє поєднання перевершує будь-які очікування.

Крім того, такий десерт може приємно здивувати, навіть найбільш вередливих гурманів. Перевіримо?

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Інгредієнти для чизкейк-пахлави

Для шарів пахлави:

листи тіста філо — 27 штук розміром 9×14 сантиметрів

розтоплене вершкове масло — 10 столових ложок

цукор — 1/4 склянки

Для фісташкових шарів:

подрібнені фісташки або волоські горіхи — 1,5 склянки

розтоплене масло — 4 столові ложки

цукрова пудра — 6 столових ложок

Для чизкейку:

вершковий сир кімнатної температури — 455 грамів

маскарпоне кімнатної температури — 226 грамів

густі вершки — 110 мілілітрів

цукор — 150 грамів

яйця — 3 штуки

борошно — 2 столові ложки

кукурудзяний крохмаль — 1 столова ложка

Для сиропу:

вода — 3/4 склянки

цукор — 3/4 склянки

лимон — 1 маленька скибочка

Спосіб приготування чизкейк-пахлави

Насамперед потрібно поставити розігріватись духовку до 200 градусів. Починати варто з одного листа тіста. Полити його 1/2 столової ложки вершкового масла та посипати чайною ложкою цукру. Додати додатковий лист тіста філо зверху і повторити, поки не складеться шість листів. Перекласти листи тіста філо у форму діаметром 20 сантиметрів, щоб краї доторкались до стінок. Повторити процес з вершковим маслом, цукром та іншими шістьма листами тіста. Потім покласти їх впоперек попередніх листів у формі, щоб покрити її повністю. За допомогою вилки проколоти дно тіста та поставити випікатись п’ять хвилин. Далі вийняти тісто з духовки та дати йому охолонути. Зменшити температуру духовки до 160 градусів. Змішати подрібнені фісташки, цукрову пудру та розтоплене вершкове масло. Посипати половиною суміші дно тіста. В іншій мисці добре змішати всі інгредієнти для чизкейку: вершковий сир, маскарпоне, густі вершки для збивання, цукор, яйця, борошно та кукурудзяний крохмаль. Після цього вилити його у середину тіста на шар фісташкової суміші. Скласти три листи тіста філо. Полити кожен шар половиною столової ложки вершкового масла та половиною чайної ложки цукру. Вирізати з них форму кола. Як приклад можна використати форму для тіста. Викласти зверху шару чизкейка листи тіста філо, посипати їх іншою половиною фісташкової суміші. Підготувати ще 12 квадратних шарів тіста філо, полити їх вершковим маслом та посипати цукром, як це було на початку приготування десерту. Вирізати з тіста коло за формою десерту. Потім нарізати його на вісім рівних частин та викласти їх на верхівку фісташкової суміші. Поставити чизкейк-пахлаву випікатись у духовці на 70 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим. Потім вийняти його з духовки та дати охолонути. Далі поставити десерт у холодильник принаймні на чотири години. Після цього проварити сироп 12 хвилин, дати йому остигнути. Полити половиною сиропу краї чизкейк-пахлави. Залишком можна поливати окремі шматочки та смакувати непростим, але водночас незабутнім десертом.

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