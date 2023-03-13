Незабутнє поєднання двох протилежностей: як приготувати чизкейк-пахлаву та що воно таке

Коли не можеш вибрати один десерт — поєднай їх, щоб більше не перейматись муками вибору. Так і зробила турецька пекарка Бетул Тунч, яка вигадала рецепт чизкейк-пахлави.
Цей рецепт — це чудове поєднання двох улюблених десертів!
Цей рецепт — це чудове поєднання двох улюблених десертів!
Як пише майстриня, чизкейк має надзвичайно вершковий смак, а пахлава — його хрумка та дуже солодка протилежність. Тож їхнє поєднання перевершує будь-які очікування.
Крім того, такий десерт може приємно здивувати, навіть найбільш вередливих гурманів. Перевіримо?
Легко, швидко, дешево — так можна описати вафельний торт, який багато хто обожнює ще з дитинства. Сумуєш за його смаком? Тоді читай рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво.
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