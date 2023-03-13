Незабываемое сочетание двух противоположностей: как приготовить чизкейк-пахлаву и что это такое

Если не можешь выбрать один десерт — объедини их, чтобы больше не беспокоиться о муках выбора. Так и сделала турецкий пекарь Бетул Тунч, которая придумала рецепт чизкейк-пахлавы.
Этот рецепт — это замечательное сочетание двух любимых десертов!
Этот рецепт — это замечательное сочетание двух любимых десертов!
Как пишет Бетул, чизкейк имеет очень сливочный вкус, а пахлава — его хрустящая и очень сладкая противоположность. Их сочетание превосходит любые ожидания.
Кроме того, такой десерт может приятно удивить, даже самых привередливых гурманов. Проверим?
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