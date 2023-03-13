Незабываемое сочетание двух противоположностей: как приготовить чизкейк-пахлаву и что это такое

Если не можешь выбрать один десерт — объедини их, чтобы больше не беспокоиться о муках выбора. Так и сделала турецкий пекарь Бетул Тунч, которая придумала рецепт чизкейк-пахлавы.

Этот рецепт — это замечательное сочетание двух любимых десертов!

Как пишет Бетул, чизкейк имеет очень сливочный вкус, а пахлава — его хрустящая и очень сладкая противоположность. Их сочетание превосходит любые ожидания.

Кроме того, такой десерт может приятно удивить, даже самых привередливых гурманов. Проверим?

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Ингредиенты для чизкейк-пахлавы

Для слоев пахлавы:

листы теста фило — 27 штук размером 9×14 сантиметров

растопленное сливочное масло — 10 столовых ложек

сахар — 1/4 стакана

Для фисташковых слоев:

измельченные фисташки или грецкие орехи — 1,5 стакана

растопленное масло — 4 столовые ложки

сахарная пудра — 6 столовых ложек

Для чизкейка:

сливочный сыр комнатной температуры — 455 граммов

маскарпоне комнатной температуры — 226 граммов

густые сливки — 110 миллилитров

сахар — 150 граммов

яйца — 3 штуки

мука — 2 столовые ложки

кукурузный крахмал — 1 столовая ложка

Для сиропа:

вода — 3/4 стакана

сахар — 3/4 стакана

лимон — 1 маленький ломтик

Рецепт чизкейк-пахлавы

Прежде всего, нужно поставить разогреваться духовку до 200 градусов. Начинать следует с одного листа теста. Полить его половиной столовой ложки сливочного масла и посыпать чайной ложкой сахара. Добавить дополнительный лист теста фило сверху и повторить, пока не сложится шесть листов. Переложить листы тесто фило в форму диаметром 20 сантиметров, чтобы края прикасались к стенкам. Повторить процесс со сливочным маслом, сахаром и другими шестью листами теста. Затем положить их поперек предыдущих листов в форме, чтобы покрыть ее полностью. С помощью вилки проколоть дно теста и поставить выпекаться пять минут. Далее вынуть тесто из духовки и дать ему остыть. Уменьшить температуру духовки до 160 градусов. Смешать размельченные фисташки, сахарную пудру и растопленное сливочное масло. Посыпать половиной смеси дно теста. В другой миске хорошо смешать все ингредиенты для чизкейка: сливочный сыр, маскарпоне, густые сливки для взбивания, сахар, яйца, муку и кукурузный крахмал. После этого вылить его внутрь теста на шар фисташковой смеси. Сложить три листа теста фило. Полить каждый слой половиной столовой ложки сливочного масла и половиной чайной ложки сахара. Вырезать из них форму круга. В качестве примера можно использовать форму для теста. Выложить сверху слоя чизкейки листы теста фило, посыпать их другой половиной фисташковой смеси. Подготовить еще 12 квадратных слоев теста фило, полить их сливочным маслом и посыпать сахаром, как это было в начале приготовления десерта. Вырезать из теста круг по форме десерта. Затем нарезать его на восемь равных частей и выложить на верхушку фисташковой смеси. Поставить чизкейк-пахлаву выпекаться в духовке на 70 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым. Затем вынуть его из духовки и дать остыть. Далее поставить десерт в холодильник как минимум на четыре часа. После этого проварить сироп 12 минут, дать ему остыть. Полить половиной сиропа края чизкейка-пахлавы. Остатком можно поливать отдельные кусочки и смаковать непростым, но одновременно незабываемым десертом.

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