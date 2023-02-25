Панкейковый марафон продолжается! Блинный ягодный торт поразит своей нежностью и легкостью

Неделя Масленицы в самом разгаре, а это значит только одно — пора пробовать новые вкусные рецепты. Если стандартные блины уже немного надоели, то вполне возможно, что тебе понравится блинный ягодный торт.
Украинский кулинарный блоггер Anny убеждает, что он очень простой, легкий и нежный, а еще напоминает вкус лета. Так что читай рецепт этого вишнево-шоколадного наслаждения и скорее на кухню готовить!
Чтобы приготовить шоколадные блины, тебе понадобятся:
Для приготовления конфи найди на кухне:
Крем можно приготовить из:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ ???????? (@anny.cooking)
Допис, поширений СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ ???????? (@anny.cooking)
Масленица — пожалуй, один из самых любимых праздников украинцев. Ведь он имеет не только глубокую историю, но и вкусные традиции. Читай пять легких рецептов диетических блинов.
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