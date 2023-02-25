Панкейковый марафон продолжается! Блинный ягодный торт поразит своей нежностью и легкостью

Неделя Масленицы в самом разгаре, а это значит только одно — пора пробовать новые вкусные рецепты. Если стандартные блины уже немного надоели, то вполне возможно, что тебе понравится блинный ягодный торт.

Украинский кулинарный блоггер Anny убеждает, что он очень простой, легкий и нежный, а еще напоминает вкус лета. Так что читай рецепт этого вишнево-шоколадного наслаждения и скорее на кухню готовить!

Блинный ягодный торт: ингредиенты

Чтобы приготовить шоколадные блины, тебе понадобятся:

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2 яйца

2 ст.л. сахара

щепотка соли

500 мл молока

170 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

30 г какао

3 ст.л. масла

красный краситель

ваниль

Для приготовления конфи найди на кухне:

400 г вишен или других ягод

80 мл воды

80 г сахара

20 г крахмала

Крем можно приготовить из:

350 г сливок 33-36%

300 г сметаны 20-30%

100 г сахарной пудры

Рецепт блинного ягодного торта

Для приготовления блинов соедини все необходимые ингредиенты, сбей их блендером и жарь 15 блинов на сковороде диаметром 24 см. Чтобы приготовить конфи, разморозь ягоды, сбей их блендером, добавь сахар и крахмал. Доведи смесь до загустения на умеренном огне. После этого дай ей время полностью остыть. Для крема соедини все необходимые ингредиенты, которые должны быть охлажденными. Взбей крем до пышности миксером в течение примерно пяти минут. Девять блинов смажь кремом и конфи: на один панкейк выложи 1,5 ст.л. крема и 1 ст.л. конфи. После этого скрути блины. Выложи остальные блинчики в форму диаметром 18 см и собери торт, как на видео. Положи торт в холодильник на один-два часа. По желанию торт можно украсить. Приятного аппетита!

Масленица — пожалуй, один из самых любимых праздников украинцев. Ведь он имеет не только глубокую историю, но и вкусные традиции. Читай пять легких рецептов диетических блинов.

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