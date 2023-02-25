Панкейковий марафон продовжується!Млинцевий ягідний торт вразить своєю ніжністю та легкістю

Тиждень Масляної в самому розпалі, а це означає тільки одне — час пробувати нові смачні рецепти. Якщо стандартні млинці вже трохи набридли, то цілком можливо, що тобі сподобається млинцевий ягідний торт.
Українська кулінарна блогерка Anny переконує, що він дуже простий, легкий і ніжний, а ще нагадує смак літа. Тож читай рецепт цієї вишнево-шоколадної насолоди та хутчіше на кухню готувати!
Щоб приготувати шоколадні млинці тобі знадобляться:
Для приготування конфі знайди на кухні:
Крем можна приготувати з:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ ???????? (@anny.cooking)
Допис, поширений СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ ???????? (@anny.cooking)
Масляна — мабуть, одне з найулюбленіших свят українців. Адже воно має не тільки глибоку історію, але й смачні традиції. Читай п’ять легких рецептів дієтичних млинців.
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