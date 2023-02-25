Панкейковий марафон продовжується!Млинцевий ягідний торт вразить своєю ніжністю та легкістю

Тиждень Масляної в самому розпалі, а це означає тільки одне — час пробувати нові смачні рецепти. Якщо стандартні млинці вже трохи набридли, то цілком можливо, що тобі сподобається млинцевий ягідний торт.

Українська кулінарна блогерка Anny переконує, що він дуже простий, легкий і ніжний, а ще нагадує смак літа. Тож читай рецепт цієї вишнево-шоколадної насолоди та хутчіше на кухню готувати!

Млинцевий ягідний торт: інгредієнти

Щоб приготувати шоколадні млинці тобі знадобляться:

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2 яйця

2 ст.л. цукру

дрібка солі

500 мл молока

170 г борошна

1/2 ч.л. розпушувача

30 г какао

3 ст.л. олії

червоний барвник

ваніль

Для приготування конфі знайди на кухні:

400 г вишень чи інших ягід

80 мл води

80 г цукру

20 г крохмалю

Крем можна приготувати з:

350 г вершків 33-36%

300 г сметани 20-30%

100 г цукрової пудри

Рецепт млинцевого ягідного торта

Для приготування млинців з‘єднай усі необхідні інгредієнти, збий їх блендером і смаж 15 млинців на сковороді діаметром 24 см. Щоб приготувати конфі розморозь ягоди, збий їх блендером, додай цукор і крохмаль. Доведи суміш до загустіння на помірному вогні. Після цього дай їй час повністю охолонути. Для крему з‘єднай усі потрібні інгредієнти, які мають бути охолодженими. Збий крем до пишності міксером протягом приблизно п’яти хвилин. Дев’ять млинців змаж кремом і конфі: на один панкейк виклади 1,5 ст.л. крему та 1 ст.л. конфі. Після цього загорни млинці. Виклади решту млинців у форму діаметром 18 см та збери торт, як на відео. Поклади торт в холодильник на одну-дві години. За бажанням торт можна прикрасити. Смачного!

Масляна — мабуть, одне з найулюбленіших свят українців. Адже воно має не тільки глибоку історію, але й смачні традиції. Читай п’ять легких рецептів дієтичних млинців.

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