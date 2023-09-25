Простое блюдо, но с тонкостями приготовления: рецепт вкусного форшмака

Форшмак, на первый взгляд, может показаться непривлекательным. Но если найти вкусный рецепт форшмака, он может стать одной из самых любимых закусок.

Это блюдо считают традиционным для Одесского региона. Может показаться, что это очень просто блюдо, но в его приготовлении есть свои тонкости.

Рецептом вкусного фаршмака поделился судья проекта МастерШеф и шеф-повар Владимир Ярославский.

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Лучше всего брать для форшмака слегка почерствевший хлеб, его можно выбрать по своему вкусу. Кому-то больше нравится белый, кому-то — черный. Но одно правило остается неизменным: в блюдо нужно добавлять только мякоть, без корочки.

Если хлеб слишком очерствел, можно размочить его в незначительном (буквально 1-2 ст. л) количестве молока.

Все ингредиенты лучше закладывать в мясорубку вместе, так продукты смешаются еще в процессе измельчения.

Как приготовить форшмак

Ингредиенты для форшмака:

сельдь (филе) — 250 г

вареные яйца — 3 шт.

мякоть хлеба — 60 г

кислое зеленое яблоко — 60-70 г

сливочное масло — 75-80 г

лук — 40-50 г

соль — по вкусу

перец — по вкусу

сок лимона или винный уксус — по вкусу

зеленый лук — по вкусу

Приготовление форшмака

Сельдь почистить и удалить все косточки. Яблоко помыть, почистить от кожуры и нарезать кусочками. Отварные яйца разрезать пополам. Лук почистить и нарезать. Все ингредиенты и мякоть хлеба перемолоть в мясорубке. К перемолотой массе добавить соль, перец, сок лимона или винный уксус. Переложить блюдо в сервировочную посуду и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Мы используем сельдь для разных блюд, в частности салатов. Ранее мы рассказывали, как быстро почистить сельдь.

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