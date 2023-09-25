Проста страва, але з тонкощами приготування: рецепт смачного форшмаку

Форшмак, на перший погляд, може здатися непривабливим. Але якщо знайти смачний рецепт форшмаку, він може стати однією з найулюбленіших закусок.

Цю страву вважають традиційною для Одеського регіону. Може здатися, що це дуже просто страва, але у її приготуванні є свої тонкощі.

Рецептом смачного фаршмаку поділився суддя проекту МастерШеф та шеф-кухар Володимир Ярославський.

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Найкраще брати для форшмаку злегка почерствілий хліб, його можна обрати до власного смаку. Комусь більше подобається білий, комусь — чорний. Але одне правило залишається незмінним: у страву треба додавати лише м’якуш, без скоринки.

Якщо хліб надто зачерствів, можна розмочити його у незначній (буквально 1-2 ст. л) кількості молока.

Усі інгредієнти краще закладати у м’ясорубку разом, так продукти змішаються ще в процесі подрібнення.

Як приготувати форшмак

Інгредієнти для форшмаку:

оселедець (філе) — 250 г

варені яйця — 3 шт.

м’якуш хліба — 60 г

кисле зелене яблуко — 60–70 г

вершкове масло — 75–80 г

цибуля — 40–50 г

сіль — до смаку

перець — до смаку

сік лимона або винний оцет — до смаку

зелена цибуля — до смаку

Приготування форшмаку

Оселедець почистити та видалити усі кісточки. Яблуко помити, почистити від шкірки та нарізати шматочками. Відварені яйця розрізати навпіл. Цибулю почистити та нарізати грубими шматочками. Усі інгредієнти та м’якуш хліба перемолоти у м’ясорубці. До перемеленої маси додати сіль, перець, сік лимона чи винний оцет. Перекласти страву у сервірувальний посуд і посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Ми використовуємо оселедець для різних страв, зокрема салатів. Раніше ми розповідали, як швидко почистити оселедець.

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