Проста страва, але з тонкощами приготування: рецепт смачного форшмаку

Форшмак, на перший погляд, може здатися непривабливим. Але якщо знайти смачний рецепт форшмаку, він може стати однією з найулюбленіших закусок.
Цю страву вважають традиційною для Одеського регіону. Може здатися, що це дуже просто страва, але у її приготуванні є свої тонкощі.
Рецептом смачного фаршмаку поділився суддя проекту МастерШеф та шеф-кухар Володимир Ярославський.
Найкраще брати для форшмаку злегка почерствілий хліб, його можна обрати до власного смаку. Комусь більше подобається білий, комусь — чорний. Але одне правило залишається незмінним: у страву треба додавати лише м’якуш, без скоринки.
Якщо хліб надто зачерствів, можна розмочити його у незначній (буквально 1-2 ст. л) кількості молока.
Усі інгредієнти краще закладати у м’ясорубку разом, так продукти змішаються ще в процесі подрібнення.
Інгредієнти для форшмаку:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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