Фрукты в желе на зиму: вкусный и питательный деликатес в холодное время года

Один из лучших способов сохранить витамины и насыщенность вкуса фруктов — это законсервировать их, и не просто в привычном для нас виде компота или варенья, а в желе! Фрукты в желе: читай в материале рецепт необычного десерта на зиму.

Как приготовить фрукты в желе на зиму: ингредиенты

Кулинарный блогер Инна Ключник поделилась этим невероятным рецептом на своей странице в Instagram: фрукты в желе на зиму, которые максимально сохраняют свой вкус даже после длительной консервации.

Ингредиенты, которые нам понадобятся на одну литровую банку:

желе фруктовое — 1 пачка;

горячая вода — 350 мл;

сахар — 100 г;

лимонная кислота — половина чайной ложки;

фрукты на твой выбор.

Как закрыть фрукты в желе на зиму: проверенный рецепт

Сначала моем фрукты под проточной водой и нарезаем их удобными кусочками: кубиками, слайсами, кружочками — неважно, главное, чтобы ими можно было заполнить как можно больше места в самой банке. Пока нарезаем фрукты, можем поставить чайник с водой, чтобы к моменту окончания нарезки и наполнения банок у нас уже была готовая горячая вода. Готовим заливку: все сухие ингредиенты высыпаем в одну миску и заливаем горячей водой. Перемешиваем до полного растворения желатина. Когда заливка будет готова, наполняем ею банки с фруктами. Вкусы желе также можно брать разные — все зависит от твоих предпочтений! После этого ставим банки в большую кастрюлю на стерилизацию: крышками накрываем заготовки, но не закатываем их, воды же в кастрюлю набираем столько, чтобы она доходила до “плечиков” банки. Стерилизуем банки 15 минут после закипания воды. После этого следует закатать банки и перевернуть их вверх дном хотя бы на 30 минут, чтобы они равномерно остыли. После этого рекомендуем убрать заготовки в темное прохладное место.

Вот и все! Рецепт фруктов в желе несложный, но очень вкусный. Особенно приятно лакомиться ими в морозный зимний день, когда так не хватает тепла и солнца.

