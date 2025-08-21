Фрукты в желе на зиму: вкусный и питательный деликатес в холодное время года

Один из лучших способов сохранить витамины и насыщенность вкуса фруктов — это законсервировать их, и не просто в привычном для нас виде компота или варенья, а в желе! Фрукты в желе: читай в материале рецепт необычного десерта на зиму.
Как приготовить фрукты в желе на зиму: ингредиенты
Кулинарный блогер Инна Ключник поделилась этим невероятным рецептом на своей странице в Instagram: фрукты в желе на зиму, которые максимально сохраняют свой вкус даже после длительной консервации.
Ингредиенты, которые нам понадобятся на одну литровую банку:
- желе фруктовое — 1 пачка;
- горячая вода — 350 мл;
- сахар — 100 г;
- лимонная кислота — половина чайной ложки;
- фрукты на твой выбор.
Как закрыть фрукты в желе на зиму: проверенный рецепт
- Сначала моем фрукты под проточной водой и нарезаем их удобными кусочками: кубиками, слайсами, кружочками — неважно, главное, чтобы ими можно было заполнить как можно больше места в самой банке. Пока нарезаем фрукты, можем поставить чайник с водой, чтобы к моменту окончания нарезки и наполнения банок у нас уже была готовая горячая вода.
- Готовим заливку: все сухие ингредиенты высыпаем в одну миску и заливаем горячей водой. Перемешиваем до полного растворения желатина.
- Когда заливка будет готова, наполняем ею банки с фруктами. Вкусы желе также можно брать разные — все зависит от твоих предпочтений!
- После этого ставим банки в большую кастрюлю на стерилизацию: крышками накрываем заготовки, но не закатываем их, воды же в кастрюлю набираем столько, чтобы она доходила до “плечиков” банки. Стерилизуем банки 15 минут после закипания воды.
- После этого следует закатать банки и перевернуть их вверх дном хотя бы на 30 минут, чтобы они равномерно остыли. После этого рекомендуем убрать заготовки в темное прохладное место.
Вот и все! Рецепт фруктов в желе несложный, но очень вкусный. Особенно приятно лакомиться ими в морозный зимний день, когда так не хватает тепла и солнца.
