Фрукти в желе на зиму: смачний та поживний делікатес у холодну пору року

Один із найкращих способів зберегти вітаміни та насиченість смаку фруктів — це законсервувати їх, і не просто у звичному для нас вигляді компоту або варення, а в желе! Фрукти в желе: читай у матеріалі рецепт незвичайного десерту на зиму.

Як приготувати фрукти в желе на зиму: інгредієнти

Кулінарна блогерка Інна Ключник поділилася цим неймовірним рецептом на своїй сторінці в Instagram: фрукти в желе на зиму, що максимально зберігають свій смак, навіть після тривалої консервації.

Інгредієнти, які нам будуть потрібні на одну літрову банку:

желе фруктове — 1 пачка;

гаряча вода — 350 мл;

цукор — 100 г;

лимонна кислота — половина чайної ложки;

фрукти на твій вибір.

Як закрити фрукти в желе на зиму: перевірений рецепт

Спочатку миємо фрукти під проточною водою та нарізаємо їх зручними шматочками: кубиками, слайсами, кружечками — неважливо, головне, аби можна було ними заповнити якомога більше місця у самій банці. Поки нарізаємо фрукти, можемо поставити чайник з водою, для того, щоб на момент закінчення нарізки та наповнення банок у нас уже була готова гаряча вода. Готуємо заливку: всі сухі інгредієнти висипаємо в одну миску та заливаємо гарячою водою. Перемішуємо до повного розчинення желатину. Коли заливка буде готовою, наповнюємо нею банки з фруктами. Смаки желе так само можна брати різні — все залежить від твоїх уподобань! Після цього ставимо банки у велику каструлю на стерилізацію: кришками накриваємо заготовки, але не закатуємо їх, води ж у каструлю набираємо стільки, аби вона доходила до “плічок” банки. Стерилізуємо банки 15 хвилин після закипання води. Після цього слід закатати банки та перевернути їх догори дном хоча б на 30 хвилин, щоб вони рівномірно охолодилися. Після цього радимо занести заготовки у темне прохолодне місце.

Ось і все! Рецепт фруктів у желе нескладний, але дуже смачний. Особливо приємно ними ласувати у морозний зимовий день, коли так не вистачає тепла та сонця.

