Еда и рецепты

Аромат Испании на твоем столе! Рассказываем, как приготовить паэлью: пошаговый рецепт

Диана Просяник, редактор сайта 24 сентября 2023, 13:00
паелья
Фото: Unsplash

Больше новостей
Аромат Испании на твоем столе! Рассказываем, как приготовить паэлью: пошаговый рецепт
Когда выкапывать морковь в 2023 году: оптимальные сроки сбора, учитывая жару этого лета
Бросить курить
Шаг навстречу себе: удобный сервис, который поможет тебе бросить курить
Аромат Испании на твоем столе! Рассказываем, как приготовить паэлью: пошаговый рецепт
Можно ли есть виноград с косточками, и почему это может быть не очень полезно для организма
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Баклажани як гриби
Без горчинки и характерного привкуса — рецепт приготовления баклажанов, как грибов
Рецепт дієтичних кокосових сирників у духовці від Світлани Фус
Без лишних калорий: рецепт диетических кокосовых сырников в духовке от Светланы Фус
Тост з яйцем та лисичками: простий рецепт на сніданок
Надоели яйца? Попробуй новый рецепт! Как приготовить тост с лисичками на завтрак
Як варити гречку на воді: детальні пропорції та рецепт
Источник белка и клетчатки. Как правильно варить гречку — пропорции и этапы приготовления

Видео
0:03:37
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS

Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS
0:05:19
Ситуація на Півдні 24 вересня 2023: чому росіяни активізують атаки
Россияне обстреливают Змеиный управляемыми авиабомбами — что известно
0:07:28
Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата
Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 24 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:39
Українські митці
Эти украинские художники покорили весь мир, а вы могли даже не знать их имена! Легенды искусства
0:06:00
Вижив попри сильну травму! Восьмирічний Ромчик продовжує реабілітацію
С такими травмами в Украине не выживают! История восьмилетнего Ромчика, которого спасли после ракетного удара
0:04:26
Харків. Сім'я Сівових
Почти год живут в подвале: почему жители Харькова не могут вернуться в свой дом
0:02:53
Пончо-трансформер для військових: як створюють унікальний винахід
Пончо-трансформер для военных, которое защитит от морозов: как делают уникальные накидки
0:03:43
Окупація Рубіжного: розповідь переселенки про пережите
Просыпаешься, а половина города уже в оккупации! История переселенки из Рубежного о пережитых ужасах
0:01:38
Повернулися в Україну, аби захистити свій дім: історії військових
Бросили спокойную жизнь, чтобы защитить дом. Истории людей, которые приехали из-за границы и стали военными
Больше видео
Капкуп
Читать дальше
Как установить CapCut в Украине на iPhone и Android
гінеколог
Читать дальше
Незаинтересованность и лечение вслепую: восемь “красных флажков”, свидетельствующих о некомпетентности гинеколога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь