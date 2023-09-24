Аромат Испании на твоем столе! Рассказываем, как приготовить паэлью: пошаговый рецепт

Паэлья — это традиционное блюдо из риса, которое считается символом испанской и валенсийской кухонь. Ее название происходит от валенсийского слова paella, что в переводе означает сковородка. Паэлья является прекрасным примером комбинации вкусов, текстур и ароматов, благодаря богатому составу ингредиентов. Она может быть приготовлена из разнообразных продуктов — от морепродуктов до мяса и птицы. И если ты уже с нетерпением хочешь попробовать это блюдо и окунуться в мир испанской кухни — читай рецепт паэльи на большую компанию от сайта Smachno.ua.

Испанская паэлья: пошаговый рецепт

Ингредиенты

150 г длиннозернистого риса;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

350 г куриной грудки;

1 свежий красный перец;

250 г стручковой фасоли;

10 г куркумы;

150 г чоризо или острой салями;

250 г белой рыбы;

350 г мидий в раковинах;

250 мл белого сухого вина;

250 г креветок;

150 мл куриного бульона;

250 г кальмаров;

50 мл оливкового масла.

Как приготовить паэлью

Для начала нужно отварить в подсоленной воде рис с куркумой и подсушить.

Далее займемся луком, который необходимо мелко нарезать и высыпать в разогретую с маслом сковороду. Оставь лук томиться до мягкости.

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Тем временем можешь нарезать курицу. Это нужно делать небольшими кусочками. Добавь ее к луку и на среднем огне готовь в течение четырех минут.

На сковороду добавь мелко измельченный чеснок, красный перец, нарезанную пополам фасоль и чоризо. Жарь еще около пяти минут.

Теперь перейдем к морепродуктам. Нарежь рыбу, мидии и креветки и туши в течение восьми минут.

Далее залей все вином и куриным бульоном, доведи до кипения и туши в течение минуты. Добавь на сковороду ранее приготовленный рис.

Для следующего этапа приготовления паэльи тебе необходимо взять чистую сковороду. Ее необходимо хорошо разогреть, налить 10 мл растительного масла и выложить нарезанные кольца кальмара. Обжарь их примерно 45 секунд.

В нашу основную сковороду переложи обжаренные кальмары, специи и все хорошо перемешай.

Паэлья готова! Это блюдо необходимо подавать сразу, после приготовления.

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