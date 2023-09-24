Аромат Іспанії на твоєму столі! Розповідаємо, як приготувати паелью: покроковий рецепт

Паелья — це традиційна страва з рису, яка вважається символом іспанської та валенсійської кухонь. Її назва походить від валенсійського слова paella, що в перекладі означає пательня. Паелья є чудовим прикладом комбінації смаків, текстур і ароматів, завдяки багатому складу інгредієнтів. Вона може бути приготована з різноманітних продуктів – від морепродуктів до м’яса і птиці. І якщо ти вже з нетерпінням хочеш спробувати цю страву та поринути у світ іспанської кухні — читай рецепт паельї на велику компанію від сайту Smachno.ua.

Іспанська паелья: покроковий рецепт

Інгредієнти

150 г довгозернистого рису;

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

350 г курячої грудки;

1 свіжий червоний перець;

250 г стручкової квасолі;

10 г куркуми;

150 г чорізо або гострої салямі;

250 г білої риби;

350 г мідій в мушлях;

250 мл білого сухого вина;

250 г креветок;

150 мл курячого бульйону;

250 г кальмарів;

50 мл оливкової олії.

Як приготувати паелью

Для початку потрібно відварити у підсоленій води рис з куркумою та підсушити.

Далі займімося цибулею. Її необхідно дрібно нарізати та висипати у розігріту з маслом сковороду. Залиш цибулю томитися до м’якості.

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Тим часом можеш нарізати курку. Це потрібно робити невеликими шматочками. Додай її до цибулі та на середньому вогні готуй протягом чотирьох хвилин.

На пательню додай мілко подрібнений часник, червоний перець, нарізану навпіл квасолю і чорізо. Смаж ще близько п’яти хвилин.

Тепер перейдімо до морепродуктів. Наріж рибу, мідії та креветки і тушкуй протягом восьми хвилин.

Далі залий усе вином та курячим бульйоном, доведи до кипіння та тушкуй протягом хвилини. Додай на пательню раніше приготований рис.

Для наступного етапу приготування паельї тобі необхідно узяти чисту сковороду. Її необхідно добре розігріти, налити 10 мл олії і викласти нарізані кільця кальмара. Обсмаж їх близько 45 секунд.

У нашу основну пательню переклади обсмажені кальмари, спеції і усе добре перемішай.

Паелья готова! Цю страву необхідно подавати одразу, після приготування.

Раніше ми розповідали, як приготувати ароматні бельгійські вафлі.

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