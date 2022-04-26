Йогурт — еще один суперфуд. Пять причин добавить йогурт в рацион

Йогурт часто недооценивают, несмотря на то, что этот натуральный кисломолочный продукт очень положительно влияет на организм.
Тем, кто не страдает от непереносимости лактозы, можно попробовать добавить его в рацион. Ведь он, безусловно, обладает положительными свойствами.
Натуральный домашний йогурт улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию живых бифидобактерий.
Именно они нормализуют кислотность желудка, предотвращают диарею, запор и даже рак кишечника.
Очень часто состояние и здоровье кожи зависит от того, насколько хорошо работает наше пищеварение.
Очень часто состояние и здоровье кожи зависит от того, насколько хорошо работает наше пищеварение.
Когда из организма вовремя не выходят продукты распада органических продуктов, это приводит интоксикации.
В результате лимфатическая система пытается вывести их через поры и возникают воспаления на коже.
Вещество L-карнитин помогает активизировать сжигание жира.
Оно продается в виде диетической добавки, однако есть натуральная альтернатива — йогурт.
Всего один стакан йогурта, выпитый за час до тренировки, поможет вам активизировать сожжение жировых отложений.
Важно, что работает это вещество только в паре с физическими нагрузками, тогда эффект будет очень заметен.
Женский половой орган обладает собственной микрофлорой, благоприятной для развития бактерий и грибков.
Однако есть как хорошие бактерии, так и плохие. К хорошим относятся молочнокислые бактерии, содержащиеся в йогурте.
Именно они защищают женское здоровье от грибковых заболеваний, нормализуют состояние микрофлоры и являются профилактикой молочницы.
Именно они защищают женское здоровье от грибковых заболеваний, нормализуют состояние микрофлоры и являются профилактикой молочницы.
Йогурт содержит очень полезную для вашего кишечника молочную кислоту.
Она убивает вредные бактерии, которые вызывают процессы гниения пищи, и тем самым замедляет старение кожи.
Натуральный йогурт без добавок и сахара способствует увеличению количества T-клеток в человеческом организме.
Благодаря им поднимается общий уровень иммунитета.
Поэтому можно утверждать, что этот продукт в натуральном виде очень полезен и может улучшить состояние организма после стресса.
Йогурт часто используется для приготовления завтраков. Нутрициолог рассказала о самых распространенных ошибках в завтраках и как начать свой день правильно и с легкостью для желудка.