Соевое, миндальное или кокосовое: какое молоко действительно полезнее пить

Растительное молоко давно перестало быть просто трендом — на полках супермаркетов его уже не меньше, чем обычного. Соевое, овсяное, миндальное, кокосовое или рисовое — выбор большой, но какое из них действительно стоит внимания?

Диетологи говорят, что универсального ответа нет. Лучшее молоко — то, которое соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Кому-то важно получить больше белка, кому-то — кальций, а кто-то ищет продукт без лактозы или хочет сделать выбор в пользу экологии.Об этом пишет The Guardian.

Как выбрать молоко: советы диетологов и неожиданные факты

Диетологи говорят, что универсального ответа нет. Лучшее молоко — то, которое соответствует вашим потребностям и вкусовым предпочтениям.

Вопрос о том, что полезно, а что нет, — очень личный. Нужно понимать, какие именно питательные вещества вам нужны, и выбирать продукт, который сможет их обеспечить, — объясняет доцент Школы общественного здоровья Университета Миннесоты Абигейл Джонсон.

По словам специалистов, соевое молоко считается самым питательным среди растительных альтернатив, ведь оно содержит много белка и почти не уступает по составу обычному молоку. Кроме того, соя имеет полезные соединения, которые поддерживают сердце, печень и почки. А миф о том, что оно якобы влияет на мужские гормоны, ученые давно опровергли.

Овсяное молоко чаще всего выбирают те, кто любит кофе с кремовой текстурой. Оно мягкое на вкус, содержит антиоксиданты и клетчатку, а также может уменьшать воспалительные процессы в кишечнике. В то же время, в нём обычно больше природного сахара, чем в соевом или миндальном.

Миндальное молоко — легкое и низкокалорийное, подходит тем, кто следит за уровнем сахара в крови. Однако белка в нем значительно меньше, чем в соевом или гороховом. Кокосовое же молоко отличается насыщенным вкусом, но содержит немало насыщенных жиров, поэтому диетологи советуют употреблять его умеренно.

Специалисты объяснили, какое растительное молоко самое полезное

Рисовое молоко — наименее аллергенная альтернатива, но с очень низким содержанием белка. Его часто выбирают спортсмены из-за большого количества углеводов. Впрочем, эксперты предупреждают: в рисе может содержаться мышьяк, поэтому детям такое молоко стоит давать с осторожностью.

В последнее время появляются и смешанные варианты — когда производители объединяют несколько видов растительного белка и обогащают продукт кальцием и витаминами. Такие напитки имеют более сбалансированный состав и ближе к обычному молоку по питательности.

Специалисты подчеркивают, что важно не только то, что в вашем стакане, но и то, что в вашем рационе в целом. Если пить растительное молоко умеренно и выбирать несладкие варианты, ни одна альтернатива не испортит здоровье. Главное — найти тот вкус, который нравится именно вам.

Интересно, что кефир знаком каждому своим кисловатым вкусом и полезными свойствами. В нем еще больше пробиотиков и белка, чем в йогурте, поэтому этот напиток может стать удачной частью ежедневного рациона.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!