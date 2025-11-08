Соєве, мигдалеве чи кокосове: яке молоко насправді корисніше пити

Рослинне молоко давно перестало бути просто трендом — на полицях супермаркетів його вже не менше ніж звичайний. Соєве, вівсяне, мигдальне, кокосове чи рисове — вибір великий, але яке з них справді варте уваги?

Дієтологи кажуть, що універсальної відповіді немає. Найкраще молоко — те, що відповідає твоїм потребам та уподобанням. Комусь важливо отримати більше білка, комусь кальцій, а хтось шукає продукт без лактози або хоче зробити вибір на користь екології. Про це пише The Guardian.

Як обрати молоко: поради дієтологів і неочікувані факти

Дієтологи кажуть, що універсальної відповіді немає. Найкраще молоко — те, що відповідає вашим потребам і смаковим уподобанням.

Питання що здорове, а що ні? — це дуже особисто. Потрібно розуміти, які саме поживні речовини вам потрібні, і оберти продукт, який їх забезпечити пояснює, — доцентка Школи громадського здоров’я університету Міннесоти Абігейл Джонсон.

За словами фахівців, соєве молоко вважають найбільш питомим серед рослинних альтернатив, адже воно містить багато білка і майже не поступається за складом звичайному молоку. Крім того, соя має корисні сполуки, які підтримують серце, печінку та почки. А міф про те, що воно нібито впливає на чоловічі гормони, науковці вже давно спростували.

Вівсяне молоко найчастіше обирають ті, хто любить кофе з кремовою текстурою. Воно м’яке на смак, містить антиоксиданти та клітковину, а також може зменшувати запальні процеси у кишківнику. Водночас, у ньому зазвичай більше природного цукру, ніж у соєвому чи мигдальному.

Мигдалеве молоко — легке та низькокалорійне, підходить тим, хто стежити за рівнем цукру в крові. Проте білка у ньому значно менше, ніж у соєвому чи гороховому. Кокосове ж молоко вирізняється насиченим смаком, але містить чимало насичених жирів, тому дієтологи радять споживати його помірно.

Фахівці пояснили, яке рослинне молоко найкорисніше

Рисове молоко – найменш аллергенна альтернатива, але з дуже низьким вмістом білка. Його часто обирають спортсмени через велику кількість вуглеводів. Щоправда, експерти застерігають: у рисі може міститися миш’як, тому дітям таке молоко варто давати з обережністю.

Останнім часом з’являються і змішані варіанти — коли виробники поєднують кілька видів рослинного білка та збагачують продукт кальцієм та витаминами. Такі напитки мають більш збалансований склад і ближчі до звичайного молока за поживністю.

Фахівці наголошують, що важливо не лише, що у вашій склянці, а й що у вашому раціоні загалом. Якщо пити рослинне молоко помірно і обирати несолодкі варіанти, жодна альтернатива не «зіпсує» здоров’я. Тож головне знайти той смак, який подобається саме вам.

Цікаво, що кефір знайомий кожному своїм кислуватим смаком і корисними властивостями. У ньому ще більше пробіотиків та білка, ніж у йогурті, тож цей напій може стати вдалою частиною щоденного раціону.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!