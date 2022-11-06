Еда и рецепты

Как питаться, если не можешь выйти из дома? Пример правильного рациона от врача

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 ноября 2022, 18:30
Як правильно зробити харчові запаси та скласти корисний раціон
Фото: Pexels

Больше новостей
ДНК. Свої на СТБ: що буде у випуску 6 листопада
Спас младенца от ада войны, а теперь должен найти его родных: мариуполец обратился в проект ДНК. Свои
Ізюм
Украинцев хоронили под номерами: эксгумация и опознание тел в Изюме — как проходят следственные действия
Як подолати осінню депресію - поради психологині
Не переворачивай календарь, а проживай каждый день на полную: советы, как полюбить осень
Повний блекаут у Києві: чи можливий він та як боротимуться
Все разговоры об эвакуации из Киева, а что на самом деле? Возможен ли тотальный блекаут и чего ждать киевлянам
Смотреть больше

Материалы по теме

Варення з шишок: покроковий рецепт
Источник витаминов под ногами: как приготовить варенье из шишек
Чому цукор у фруктах найкорисніший
Безопасная альтернатива: почему тебе стоит заменить сахар фруктами
Фініки — користь і шкода фініків
В горстке плодов — здоровье и долголетие: в чем польза и вред фиников
Гречаники рецепт з фаршем покроково
Больше, чем просто котлета: вкусные гречаники с томатным соусом

Видео
ДНК. Свої на СТБ: що буде у випуску 6 листопада

Спас младенца от ада войны, а теперь должен найти его родных: мариуполец обратился в проект ДНК. Свои
0:03:52
Ізюм
Украинцев хоронили под номерами: эксгумация и опознание тел в Изюме — как проходят следственные действия
Повний блекаут у Києві: чи можливий він та як боротимуться
Все разговоры об эвакуации из Киева, а что на самом деле? Возможен ли тотальный блекаут и чего ждать киевлянам
0:03:35
Які країни допомагають Росії у війні проти України
“О ракетах неправда, а дронами поделились”. Какие страны помогают России в войне против Украины
0:04:31
Яка ситуація у Високопіллі: які наслідки окупації
Цветущие поселки превратились в руины — репортаж из деоккупированной Херсонской области
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:15
Перехваченные разговоры россиян
Народу уже не хватает: перехваченные разговоры оккупантов о ситуации на фронте
0:02:36
Ситуація у Бахмуті
Оккупанты похищают жителей и обстреливают мирные кварталы: как выживает Бахмут
0:04:33
Обстріл Нікополя
Чудом не пошли в убежище и выжили! Никополь под постоянным огнем оккупантов
0:01:06
ДПСУ
Слезы, улыбки и объятия! Украинские пограничники наконец-то на родной земле после плена — первые кадры
Больше видео
Варення з шишок: покроковий рецепт
Читать дальше
Источник витаминов под ногами: как приготовить варенье из шишек

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь