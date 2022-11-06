Как питаться, если не можешь выйти из дома? Пример правильного рациона от врача

Из-за отключения света и проблем в энергосистеме украинцев призывают делать запасы еды, которая легко готовится и долго хранится. Это прежде всего каши, такие как овсянка, разнообразные консервы, замороженные или сублимированные фрукты и овощи.

Но как с этими продуктами сложить рацион так, чтобы не навредить своему здоровью? Врач Виктория Трухальская рассказала Суспільному, как питаться в таких условиях.

Какие овощи кушать и как ими запастись

В первую очередь врач отмечает, что мы должны потреблять клетчатку. Нужно сделать заранее запас овощей: моркови, сладкого перца, капусты. Даже огурцы можно замораживать. Потом такие продукты можно потреблять в качестве свежей клетчатки.

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То же нужно сделать с фруктами и ягодами, подходящими для заморозки: яблоки, груши — все, кроме цитрусовых.

Если у тебя нет морозильной камеры, можно сделать консервацию, чтобы был минимальный запас клетчатки.

Какое мясо и каши лучше потреблять

По словам врача, самыми полезными и питательными кашами являются гречневая, рисовая и кукурузная. Они содержат много железа и их можно комбинировать в разных блюдах. А все эти каши можно приготовить, залив на ночь водой.

Это касается любых каш: овсянка, гречка, рис, кукуруза. Все эти каши можно использовать после того, как они более 12 часов простояли в воде, — отмечает Виктория.

Что касается мяса, то эксперт рекомендует сделать запас птицы (курицы или индейки) и говядины. Это мясо легкое в приготовлении и переваривается в организме без проблем. Свинина — жирное мясо, поэтому может быть тяжелым для желудка.

Об употреблении консервы

Виктория не рекомендует питаться только консервами. Советует кушать не более двух консерв в неделю. Все дело в том, что в такой продукции много консервантов, которые могут накопиться в организме и повлиять на общее состояние человека.

О питательных перекусах и молочных продуктах

Врач советует запастись разными орехами и сухофруктами. Их следует разложить по небольшим бумажным пакетам или стеклянным банкам, они так лучше будут храниться.

— Если нужно будет перекусить или пополнить количество питательных веществ, а именно Омега-3 и других жирных кислот, можно в небольшом количестве использовать разные орешки. Это около двух столовых ложек в день, — добавила Виктория Трухальская.

Люди самостоятельно могут сделать молочные продукты. К примеру, сделать молоко из сухого молока. Также можно сделать с помощью закваски йогурт, который может храниться в течение трех дней без холодильника при температуре до 18°C. Можно употреблять сгущенку, но в ней много сахара. Её нужно разбавлять водой или потреблять в малом количестве.

Как питаться, если не можешь выйти из дома

Завтрак: каши с сублимированными / сушеными фруктами или овощами.

Обед: нужно съесть белковый продукт — консервное или приготовленное мясо. Сочетать с кашей или овощами.

Ужин: можно приготовить йогурт или творог с сублимированными фруктами или печеньем.

Даже в такой атмосфере нам хочется сладкого. Есть один торт, который все знают, а приготовить его сможет даже ребенок. Раньше мы рассказывали рецепт вафельного торта с ириской от Эктора Хименес-Браво. Его можно приготовить даже без света.

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