Як харчуватися, якщо не можеш вийти з дому? Приклад правильного раціону від лікарки

Через відключення світла та проблеми в енергосистемі українців закликають робити запаси їжі, яка буде легкою в приготуванні та може довго зберігатися. Це насамперед каші, як-от вівсянка, різноманітні консерви, заморожені чи сублімовані фрукти та овочі.

Але як з цими продуктами скласти раціон так, щоб не нашкодити своєму здоров’ю? Лікарка Вікторія Трухальська розповіла Суспільному, як харчуватися у таких умовах.

Які овочі споживати та як їх запасти

Насамперед лікарка наголошує на тому, що ми маємо споживати клітковину. Треба зробити заздалегідь запас овочів: моркви, солодкого перцю, капусти. Навіть огірки можна заморожувати. Це можна споживати потім, як свіжу клітковину.

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Те саме треба зробити з фруктами та ягодами, які підходять для заморозки: яблука, груші — усе, крім цитрусових.

Якщо у тебе немає морозильної камери, можна зробити консервації, щоб був мінімальний запас клітковини.

Яке м’ясо та каші краще споживати

За словами лікарки, найкориснішими та найпоживнішими кашами є гречана, рисова та кукурудзяна. Вони містять багато заліза, їх можна комбінувати у різних стравах. А ще всі ці каші можна приготувати, заливши на ніч водою.

Це стосується будь-яких каш: вівсянка, гречка, рис, кукурудза. Усі ці каші можна використовувати після того, як вони понад 12 годин простояли у воді, — наголошує Вікторія.

Щодо м’яса, то експертка рекомендує зробити запас птиці (курки чи індички) та яловичини. Це м’ясо легке у приготуванні та перетравлюється в організмі без проблем. Свинина — жирне м’ясо, тому може бути важким для шлунку.

Про вживання консервів

Вікторія не рекомендує харчуватися тільки консервами. Радить споживати не більше двох консерв на тиждень. Адже така їжа містить багато консервантів, які можуть накопичитися в організмі та вплинути на загальний стан людини.

Про поживні перекуси та молочні продукти

Лікарка радить запастися різними горіхами та сухофруктами. Їх варто розкласти по невеликих паперових пакетах або скляних банках, вони так краще зберігатимуться.

— Якщо треба буде перекусити або поповнити кількість поживних речовин, а саме Омега-3 та інших жирових кислот, то можна у невеликій кількості, використовувати ці різні горішки. Це близько двох столових ложок на день, — додала Вікторія Трухальська.

Люди самостійно можуть робити молочні продукти. Наприклад, зробити молоко із сухого молока. Також можна зробити за допомогою закваски йогурт, який може зберігатися протягом трьох днів без холодильника за температури до 18°C. Можна споживати згущене молоко, але в ньому багато цукру. Його треба розбавляти водою або споживати у малій кількості.

Як харчуватися, якщо не можеш вийти з дому

Сніданок: будь-які каші з сублімованими або сушеними фруктами чи овочами.

Обід: треба з’їсти білковий продукт — консерва або приготоване м’ясо. Поєднувати з кашею чи овочами.

Вечеря: можна приготувати йогурт чи сир з сублімованими фруктами або печивом.

Навіть у такій атмосфері нам хочеться солодкого. Є один торт, який знають усі, а приготувати його зможе навіть дитина. Раніше ми розповідали рецепт вафельного торта з ірискою від Ектора Хіменеса Браво. Його можна приготувати навіть без світла.

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