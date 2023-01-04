Несколько ингредиентов для невероятного вкуса: как приготовить куриный, утиный и рыбный бульон

После праздничной нагрузки на организм необходимо дать ему отдохнуть. Как насчет ароматного бульона из утки, курицы или рыбы? Мы рассказываем, как правильно варить бульон, чтобы он получился полноценным и вкусным блюдом. Читай рецепты в материале.

Как правильно варить бульон: рецепт куриного, утиного и рыбного бульона

Секретами приготовления и рецептами бульонов поделился шеф-повар Андрей Величко. Кулинар рассказал, что есть два типа бульонов: светлый и коричневый. Первый варят из сырых ингредиентов, а второй из запеченных.

В материале ты найдешь оба вида. Тебя ждут рецепты бульонов из курицы, утки и рыбы. Посмотри, что из этого есть дома, и приступай к готовке.

Сейчас также смотрят

Как приготовить куриный бульон

Для куриного бульона лучше всего выбирать домашнюю или фермерскую птицу. Подойдет курица или петух. Не бери бройлеров, ведь у них мало мяса и много жил. На 2-3 л бульона тебе понадобится:

Курица или петух

Морковь — 2 шт.

2 шт. Лук — 1 большой

1 большой Корень сельдерея — половина

половина Специи — по вкусу

по вкусу Зелень

Приготовление

Мясо хорошо помой, разруби на четверти. Если птица с лапами, их нужно обжечь огнем (используй горелку) и снять кожицу. Лапки дают много желатина в бульоне. Птицу залей водой в соотношении 3:1, доводи до кипения, снимая шумы. Как только вода начинает кипеть, убавляй огонь и вари 3-4 часа. Посоли по вкусу. Если не дать птице много кипеть, бульон будет светлым и не мутным. Овощи вымой, почисти, нарежь и поджарь на сковороде без масла, чтобы они имели коричневый оттенок. Добавь их вместе со специями за час до окончания варки бульона. Когда бульон сварится, достань мясо. Добавь зелень. Ешь бульон как самостоятельное блюдо, с пельменями или лапшой.

Утиный бульон: рецепт пошагово

Этот бульон получается очень ароматным и концентрированным благодаря технологии приготовления. Попробуй его сварить, будет очень вкусно!

Понадобится

Утиный суповый набор — 2 кг

Бычий хвост или куриное крылышко — 1 шт.

Морковь — 2-3 шт.

Лук — 2 шт.

Корень сельдерея — четверть

Томатная паста — 2 ст. л.

Масло растительное — 4 ст. л.

Специи — по вкусу

Приготовление

Мясо и овощи хорошо помой и замаринуй в смеси из томатной пасты и масла. Запекай 30-40 минут при температуре 180 °С. Должны получиться запеченные кости, мясо и овощи для хорошего цвета бульона. Переложи все ингредиенты с противня в кастрюлю и залей водой в соотношении 3:1. Вари до кипения, снимай шумы, затем убавляй огонь и вари еще 4-5 часов. За час до конца добавь специи. Ешь бульон с мясом или петрушкой не спеша.

Рыбный бульон: пошаговый рецепт приготовления

Третий вариант для полезного обеда или ужина — рыбный бульон. По насыщенности и вкусу он будет не хуже рыбной ухи. Если у тебя есть пресноводная рыба или несколько ее видов (головы крупных карпов, толстолобиков, судаков и другие) и маленькая рыбка, бульон получится очень вкусным!

Понадобится

Рыбьи головы — 1-2 кг

1-2 кг Мелкая рыба — 1-1,5 кг

1-1,5 кг Морковь — 2 шт.

2 шт. Лук — 1 большой

1 большой Корень сельдерея — половина

половина Фенхель — половина

половина Помидоры — 2 шт.

2 шт. Картофель — 3-4 шт.

3-4 шт. Укроп и петрушка — по вкусу

Приготовление

Рыбу помой, почисти от чешуи и выпотроши. С рыбьих голов убери жабры и глаза. Залей холодной водой в соотношении 2:1. Доводи до кипения, снимая шумы. После кипения добавь овощи, нарезанные кусками по 3-4 см, после этого добавь специи. Вари еще 40 минут. Готовый бульон можешь процедить или есть как уху, порезав рыбу.

Ранее мы рассказывали, какие 12 блюд должны быть на столе в Святвечер.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!