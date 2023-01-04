Несколько ингредиентов для невероятного вкуса: как приготовить куриный, утиный и рыбный бульон

После праздничной нагрузки на организм необходимо дать ему отдохнуть. Как насчет ароматного бульона из утки, курицы или рыбы? Мы рассказываем, как правильно варить бульон, чтобы он получился полноценным и вкусным блюдом. Читай рецепты в материале.
Секретами приготовления и рецептами бульонов поделился шеф-повар Андрей Величко. Кулинар рассказал, что есть два типа бульонов: светлый и коричневый. Первый варят из сырых ингредиентов, а второй из запеченных.
В материале ты найдешь оба вида. Тебя ждут рецепты бульонов из курицы, утки и рыбы. Посмотри, что из этого есть дома, и приступай к готовке.
Для куриного бульона лучше всего выбирать домашнюю или фермерскую птицу. Подойдет курица или петух. Не бери бройлеров, ведь у них мало мяса и много жил. На 2-3 л бульона тебе понадобится:
Приготовление
Этот бульон получается очень ароматным и концентрированным благодаря технологии приготовления. Попробуй его сварить, будет очень вкусно!
Понадобится
Третий вариант для полезного обеда или ужина — рыбный бульон. По насыщенности и вкусу он будет не хуже рыбной ухи. Если у тебя есть пресноводная рыба или несколько ее видов (головы крупных карпов, толстолобиков, судаков и другие) и маленькая рыбка, бульон получится очень вкусным!
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