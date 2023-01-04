Кілька інгредієнтів для неймовірного смаку: як приготувати курячий, качиний та рибний бульйон

Після святкового навантаження на організм потрібно дати йому відпочити. Як щодо ароматного бульйону з качки, курки або риби? Ми розповідаємо, як правильно варити бульйон, щоб він вийшов повноцінною і смачною стравою. Читай рецепти в матеріалі.
Секретами приготування і рецептами бульйонів поділився шеф-кухар Андрій Величко. Кулінар розповів, що є два типи бульйонів: світлий і коричневий. Перший варять із сирих інгредієнтів, а другий — із запечених.
У матеріалі ти знайдеш обидва види. На тебе чекають рецепти бульйонів з курки, качки та риби. Подивись, що з цього є вдома, і гайда готувати.
Для курячого бульйону найкраще вибирати домашнього або фермерського птаха. Підійде курка або півень. Не бери бройлерів, адже в них мало м’яса і багато жил. На 2-3 л бульйону тобі знадобиться:
Приготування
Цей бульйон виходить дуже ароматним та концентрованим завдяки технології приготування. Спробуй його зварити, вийде дуже смачно!
Знадобиться
Третій варіант для корисного обіду чи вечері — рибний бульйон. За насиченістю і смаком він буде не гірший за рибну юшку. Якщо в тебе є прісноводна рибина або кілька її видів (голови великих коропів, товстолобів, судаків тощо) та маленька рибка, бульйон вийде дуже смачним!
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