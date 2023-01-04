Кілька інгредієнтів для неймовірного смаку: як приготувати курячий, качиний та рибний бульйон

Після святкового навантаження на організм потрібно дати йому відпочити. Як щодо ароматного бульйону з качки, курки або риби? Ми розповідаємо, як правильно варити бульйон, щоб він вийшов повноцінною і смачною стравою. Читай рецепти в матеріалі.

Як правильно варити бульйон: рецепт курячого, качиного і рибного бульйону

Секретами приготування і рецептами бульйонів поділився шеф-кухар Андрій Величко. Кулінар розповів, що є два типи бульйонів: світлий і коричневий. Перший варять із сирих інгредієнтів, а другий — із запечених.

У матеріалі ти знайдеш обидва види. На тебе чекають рецепти бульйонів з курки, качки та риби. Подивись, що з цього є вдома, і гайда готувати.

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Як приготувати курячий бульйон

Для курячого бульйону найкраще вибирати домашнього або фермерського птаха. Підійде курка або півень. Не бери бройлерів, адже в них мало м’яса і багато жил. На 2-3 л бульйону тобі знадобиться:

Курка або півень

Морква — 2 шт.

Цибуля — 1 велика

Корінь селери — половина

Спеції — за смаком

Зелень

Приготування

М’ясо добре помий, розрубай на чверті. Якщо птах з лапами, їх потрібно обпалити вогнем (використай пальник) і зняти шкірку. Лапки дають багато желатину в бульйоні. Птицю залий водою у співвідношенні 3:1, доводь до кипіння, знімаючи шуми. Як тільки вода починає кипіти, зменшуй вогонь і вари 3-4 години. Посоли за смаком. Якщо не дати птиці багато кипіти, бульйон буде світлим і не каламутним. Овочі помий, почисть, наріж та підсмаж на пательні без олії, щоб вони мали коричневий відтінок. Додай їх разом зі спеціями за годину до закінчення варіння бульйону. Коли бульйон звариться, дістань м’ясо. Додай зелені. Їж бульйон як самостійну страву, з пельменями чи локшиною.

Качиний бульйон: рецепт покроково

Цей бульйон виходить дуже ароматним та концентрованим завдяки технології приготування. Спробуй його зварити, вийде дуже смачно!

Знадобиться

Качиний суповий набір — 2 кг

Бичачий хвіст або куряче крильце — 1 шт.

Морква — 2-3 шт.

Цибуля — 2 шт.

Корінь селери — чверть

Томатна паста — 2 ст. л.

Олія — 4 ст. л.

Спеції — за смаком

Приготування

М’ясо та овочі добре помий і замаринуй у суміші з томатної пасти та олії. Запікай 30−40 хвилин за температури 180 °С. Потрібно отримати запечені кістки, м’ясо й овочі для гарного кольору бульйону. Переклади всі інгредієнти з дека в каструлю і залий водою у співвідношенні 3:1. Вари до кипіння, знімай шуми, потім зменшуй вогонь і вари ще 4-5 годин. За годину до кінця додай спеції. Їж бульйон з м’ясом або петрушкою, не поспішаючи.

Рибний бульйон: покроковий рецепт приготування

Третій варіант для корисного обіду чи вечері — рибний бульйон. За насиченістю і смаком він буде не гірший за рибну юшку. Якщо в тебе є прісноводна рибина або кілька її видів (голови великих коропів, товстолобів, судаків тощо) та маленька рибка, бульйон вийде дуже смачним!

Знадобиться

Риб’ячі голови — 1-2 кг

Дрібна риба — 1-1,5 кг

Морква — 2 шт.

Цибуля — 1 велика

Корінь селери — половина

Фенхель — половина

Помідори — 2 шт.

Картопля — 3-4 шт.

Кріп та петрушка — за смаком

Приготування

Рибу помий, почисть від луски та випатрай. З риб’ячих голів прибери зябра і очі. Залий холодною водою у співвідношенні 2:1. Доводь до кипіння, знімаючи шуми. Після кипіння додай овочі, порізані шматками по 3-4 см, після цього додай спеції. Вари ще 40 хвилин. Готовий бульйон можеш процідити або їсти як юшку, порізавши рибу.

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