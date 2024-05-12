Насыщенный белковый завтрак — не скучно! Подборка рецептов от Вікон

Завтрак — это действительно главная часть нашего питания в течение суток. Ведь именно еда, которую мы потребляем утром, дает силы и энергию на весь день. Не стоит игнорировать правила завтрака, а лучше насыщай его белками для хорошего самочувствия и пользы для организма.
Однако какой завтрак предпочесть и где эти белки искать, если совсем не хочется классической яичницы? Редакция Вікна-новини собрала для тебя несколько рецептов белковых завтраков, которые не только вкусны, но полезны для организма.
При выборе завтрака следует выделить продукты, в которых содержится наибольшее количество белка. В частности, это яйца, мясо, молоко, бобовые, грибы, орехи, семена и даже в некоторых овощах.
Поэтому, готовя белковый завтрак, обязательно добавляй эти продукты в собственное меню.
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Pixabay
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