Насыщенный белковый завтрак — не скучно! Подборка рецептов от Вікон

Завтрак — это действительно главная часть нашего питания в течение суток. Ведь именно еда, которую мы потребляем утром, дает силы и энергию на весь день. Не стоит игнорировать правила завтрака, а лучше насыщай его белками для хорошего самочувствия и пользы для организма.

Однако какой завтрак предпочесть и где эти белки искать, если совсем не хочется классической яичницы? Редакция Вікна-новини собрала для тебя несколько рецептов белковых завтраков, которые не только вкусны, но полезны для организма.

Белковый завтрак: простые рецепты

При выборе завтрака следует выделить продукты, в которых содержится наибольшее количество белка. В частности, это яйца, мясо, молоко, бобовые, грибы, орехи, семена и даже в некоторых овощах.

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Поэтому, готовя белковый завтрак, обязательно добавляй эти продукты в собственное меню.

Фритата: рецепт

Яйца всегда можно приготовить вкусно и необычно.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.

бекон — 50 г

перец красный сладкий — 1 шт.

помидор — 2 шт.

лук — полголовки

молоко — 100 мл

сыр — 100 г

соль и перец — по вкусу

масло — 20 г

Приготовление:

Помой и нарежь на небольшие кубики все овощи. Отдельно взбей яйца, молоко, соль и перец. Форму для запекания смажь маслом, на дно выложи все овощи. Залей овощи яичной смесью, сверху посыпь сыр и перемешай все. В духовку, разогретую до 200ºС, поставь форму с фритатой на 15 мин.

Белковый завтрак из овсянки: рецепт

Если в твоем шкафчике осталось чуть-чуть овсянки, которую ты не знаешь, как интересно приготовить, тогда предлагаем тебе рецепт соленой овсянки с грибами.

Ингредиенты:

шампиньоны — 120 г

красный болгарский перец — 1 шт.

яйца — 2 шт.

лук — несколько зеленых побегов

вода — 200 мл

молоко — 50 мл

соль и перец — по вкусу

овсянка — 120 г

масло — 30 г

сыр — 70 г

Приготовление:

На разогретую сковороду вкинь масло и обжарь грибы и перец, добавь соль и перец по вкусу. В кастрюлю влей воду и молоко, доведи до кипения, брось овсянку и вари до готовности. Добавь к овсянке тертый сыр и зеленый лук. На тарелку выложи жареные овощи. Отдельно зажарь два яйца. Выложи их на овсянку и укрась зеленым луком.

Крокеты из тунца: рецепт

Необычный и полезный завтрак из тунца — идеальное начало твоего дня!

Ингредиенты:

тунец — 270 г

творог — 150 г

сыр твердый — 60 г

овсяная мука — 90 г

яйцо — 1 шт.

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

К консервированному тунцу добавь творог, перемни до однородности. Добавь к массе тертый сыр, соль и перец по вкусу, яйца и зелень, перемешай. Добавь овсяную муку и сформируй шарики на крокеты. Выложи крокеты на противень и поставь в духовую печь, разогретую до 200ºС, на 20 мин.

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