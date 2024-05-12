Насичений білками сніданок — не нудно! Підбірка рецептів від Вікон

Сніданок — це дійсно головна частина нашого харчування протягом доби. Адже саме та їжа, яку ми споживаємо зранку, дає сили та енергію на весь день. Тож не варто ігнорувати правила сніданку, а краще насичуй його білками для гарного самопочуття та користі для організму.
Однак якому сніданку надати перевагу і де ті білки шукати, якщо зовсім не хочеться класичної яєчні? Редакція Вікна-новини зібрала для тебе кілька рецептів білкових сніданків, які не лише смачні, а й корисні для організму.
Під час вибору такого сніданку варто виокремити продукти, в яких міститься найбільша кількість білка. Зокрема, це яйця, мʼясо, молоко, бобові, гриби, горіхи, насінні та навіть в деяких овочах.
Тож готуючи білковий сніданок, обовʼязково додавай ці продукти у власне меню.
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Pixabay
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