Насичений білками сніданок — не нудно! Підбірка рецептів від Вікон

Сніданок — це дійсно головна частина нашого харчування протягом доби. Адже саме та їжа, яку ми споживаємо зранку, дає сили та енергію на весь день. Тож не варто ігнорувати правила сніданку, а краще насичуй його білками для гарного самопочуття та користі для організму.

Однак якому сніданку надати перевагу і де ті білки шукати, якщо зовсім не хочеться класичної яєчні? Редакція Вікна-новини зібрала для тебе кілька рецептів білкових сніданків, які не лише смачні, а й корисні для організму.

Білковий сніданок: прості рецепти

Під час вибору такого сніданку варто виокремити продукти, в яких міститься найбільша кількість білка. Зокрема, це яйця, мʼясо, молоко, бобові, гриби, горіхи, насінні та навіть в деяких овочах.

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Тож готуючи білковий сніданок, обовʼязково додавай ці продукти у власне меню.

Фрітата: рецепт

Яйця завжди можна приготувати смачно та незвично.

Інгредієнти:

яйця — 6 шт.

бекон — 50 г

перець червоний солодкий — 1 шт.

помідор — 2 шт.

цибуля — півголовки

молоко — 100 мл

сир — 100 г

сіль та перець — на смак

масло — 20 г

Приготування:

Помий та наріж на невеликі кубики всі овочі. Окремо збий яйця, молоко, сіль та перець. Форму для запікання змасти маслом, на дно виклади всі овочі. Залий овочі яєчною сумішшю, зверху посип сир та перемішай усе. У духовку, розігріту до 200ºС, постав форму з фрітатою на 15 хв.

Білковий сніданок з вівсянки: рецепт

Якщо у твоїй шафці залишилося трохи вівсянки, яку ти не знаєш, як цікаво приготувати, тоді пропонуємо тобі рецепт соленої вівсянки з грибами.

Інгредієнти:

шампіньйони — 120 г

червоний болгарський перець — 1 шт.

яйця — 2 шт.

цибуля — кілька зелених паростків

вода — 200 мл

молоко — 50 мл

сіль та перець — на смак

вівсянка — 120 г

масло — 30 г

сир — 70 г

Приготування:

На розігріту сковорідку вкинь масло та обсмаж гриби й перець, додай сіль та перець на смак. У каструлю влий воду та молоко, доведи до кипіння, вкинь вівсянку та вари до готовності. Додай до вівсянки тертий сир та зелену цибулю. На тарілку виклади смажені овочі. Окремо засмаж два яйця. Виклади їх на вівсянку та прикрась зеленою цибулею.

Крокети з тунця: рецепт

Незвичний та корисний сніданок з тунця — ідеальний початок твого дня!

Інгредієнти:

тунець — 270 г

домашній сир — 150 г

сир твердий — 60 г

вівсяне борошно — 90 г

яйце — 1 шт.

сіль та перець — на смак.

Приготування:

До консервованого тунця додай домашній сир, перемни до однорідності. Додай до маси тертий сир, сіль та перець на смак, яйця та зелень, перемішай. Додай вівсяне борошно та формуй кульки на крокети. Виклади крокети на деко та постав у духову піч, розігріту до 200ºС, на 20 хв.

В іншому матеріалі ти знайдеш шість корисних рецептів українських традиційних сніданків.

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