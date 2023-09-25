Воздушное облако со вкусным лимонным курдом! Десерт Павлова по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Десерт Павлова покоряет многих людей. Он легкий и вкусный. Его можно приготовить с разными начинками, часто встречается вишневая, клубничная и с другими ягодами.

Две страны до сих пор борются за право называться той, которая придумала этот десерт — Новая Зеландия и Австралия.

Впрочем, это не мешает людям во всем мире наслаждаться десертом. Судья проекта МастерШеф и шеф-повар Эктор Хименес Браво поделился рецептом десерта Павлова.

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Как приготовить десерт Павлова

Ингредиенты для десерта Павлова:

белок — 3 шт.

сок лимона — 5 г

сахар — 90 г

сахарная пудра — 90 г

крахмал кукурузный — 5 г

Ингредиенты для курда:

сок лимона и апельсина — 90 г

сахар — 125 г

желтки — 3 шт.

крахмал — 5 г

сливочное масло — 90 г

цедра лимона и апельсина — 5 г

Ингредиенты для крема:

крем-сыр — 100 г

сливки 33% — 150 г

сахарная пудра — 40 г

Приготовление десерта Павлова

Прежде всего белок смешать с лимонным соком и взбивать стационарным миксером на средней скорости в течение 20 минут, пока не образуется пышная масса. Затем к белкам добавить сахар, сахарную пудру и крахмал. Продолжать взбивать, пока не образуется глянцевая масса. Далее следует выложить белки на пергамент, сделать углубление и выпекать 3 часа при температуре 80°C. Пока выпекаются белки, нужно желтки смешать с сахаром, добавить сок, цедру, крахмал, перемешать и добавить сливочное масло, закрыть на паровой бане. Затем укрыть пленкой в “контакт”. Затем крем-сыр, сливки и пудру смешать до однородной массы. На готовый десерт выложить крем, сверху курд и украсить ягодами.

Бывает так, что дома нет духовки, чтобы выпекать разные вкусности, но десерты готовить хочется. Ранее мы рассказывали рецепт малинового десерта без выпечки.

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