Воздушное облако со вкусным лимонным курдом! Десерт Павлова по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Десерт Павлова покоряет многих людей. Он легкий и вкусный. Его можно приготовить с разными начинками, часто встречается вишневая, клубничная и с другими ягодами.
Две страны до сих пор борются за право называться той, которая придумала этот десерт — Новая Зеландия и Австралия.
Впрочем, это не мешает людям во всем мире наслаждаться десертом. Судья проекта МастерШеф и шеф-повар Эктор Хименес Браво поделился рецептом десерта Павлова.
Ингредиенты для десерта Павлова:
Ингредиенты для курда:
Ингредиенты для крема:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Бывает так, что дома нет духовки, чтобы выпекать разные вкусности, но десерты готовить хочется. Ранее мы рассказывали рецепт малинового десерта без выпечки.
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