Їжа та рецепти

Повітряна хмаринка зі смачним лимонним курдом! Десерт Павлова за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 07:00
Як приготувати десерт Павлова: простий покроковий рецепт
Фото: Pixabay

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