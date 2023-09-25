Повітряна хмаринка зі смачним лимонним курдом! Десерт Павлова за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Десерт Павлова підкорює багатьох людей. Він легкий та дуже смачний. Його можна приготувати з різними начинками, часто трапляється вишнева, полунична та з іншими ягодами.
Дві країни досі борються за право називатися тією, яка вигадала цей десерт — Нова Зеландія та Австралія.
Утім, це не заважає людям у всьому світі смакувати десертом. Суддя проекту МастерШеф та шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту Павлова.
Інгредієнти для десерту Павлова:
Інгредієнти для курда:
Інгредієнти для крему:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Буває так, що вдома немає духовки, щоб випікати різні смаколики, але десерти готувати хочеться. Раніше ми розповідали рецепт малинового десерту без випікання.
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