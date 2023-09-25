Повітряна хмаринка зі смачним лимонним курдом! Десерт Павлова за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Десерт Павлова підкорює багатьох людей. Він легкий та дуже смачний. Його можна приготувати з різними начинками, часто трапляється вишнева, полунична та з іншими ягодами.

Дві країни досі борються за право називатися тією, яка вигадала цей десерт — Нова Зеландія та Австралія.

Утім, це не заважає людям у всьому світі смакувати десертом. Суддя проекту МастерШеф та шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту Павлова.

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Як приготувати десерт Павлова

Інгредієнти для десерту Павлова:

білок — 3 шт.

сік лимону — 5 г

цукор — 90 г

цукрова пудра — 90 г

крохмаль кукурудзяний — 5 г

Інгредієнти для курда:

сік лимону та апельсину — 90 г

цукор — 125 г

жовтки — 3 шт.

крохмаль — 5 г

вершкове масло — 90 г

цедра лимона та апельсина — 5 г

Інгредієнти для крему:

крем-сир — 100 г

вершки 33% — 150 г

цукрова пудра — 40 г

Приготування десерту Павлова

Насамперед треба білок змішати з лимонним соком та збивати стаціонарним міксером на середній швидкості протягом 20 хвилин, поки не утвориться пишна маса. Потім до білків додати цукор, цукрову пудру та крохмаль. Продовжувати збивати, поки не утвориться глянцева маса. Далі треба викласти білки на пергамент, зробити заглиблення та випікати 3 години за температури 80°C. Поки випікаються білки, треба жовтки змішати з цукром, додати сік, цедру, крохмаль, перемішати та додавши вершкове масло, закрити на паровій бані. Потім вкрити плівкою в “контакт”. Потім крем-сир, вершки та пудру змішати до однорідної масу. На готовий десерт викласти крем, зверху курд та прикрасити ягодами.

Буває так, що вдома немає духовки, щоб випікати різні смаколики, але десерти готувати хочеться. Раніше ми розповідали рецепт малинового десерту без випікання.

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