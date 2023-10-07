Дальний Восток на тарелке: как приготовить китайские вонтоны — рецепт

Кухни разных уголков мира отличаются не только вкусом и подачей. Ведь в том или ином блюде кроется история и важные вещи того или иного народа.

Все большую популярность в Европе набирают блюда, родом из Китая и Японии. Издание Смачно опубликовало самый простой рецепт вонтонов, так что сегодня и мы расскажем тебе, как приготовить вонтоны — китайские пельмени.

Вонтоны: рецепт

Вонтоны известны своей формой: может показаться, что готовить их довольно сложно, но это не так. Тесто следует делать тонким, а вот к начинке можно добавить что угодно, что ты любишь есть.

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Как приготовить вонтоны дома, рассказываем тебе дальше.

Ингредиенты:

мука — 300 г

яичный белок — 1 шт.

вода — 150 мл

растительное масло — 1 ст. л

молотая курятина — 250 г

бекон — 50 г

соевый соус — 1 ст. л

сушеный молотый имбирь — 2 ч. л

зеленый лук и петрушка — по три веточки

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Приготовление:

Помой и измельчи зеленый лук и петрушку. Отдельно нарежь бекон, добавь к нему молотую курятину и измельченную зелень. К начинке добавь сушеный молотый имбирь и соевый соус, перемешай. Начинку отставь, в отдельной миске просей муку. В стакан вбей яичный белок, добавь воду комнатной температуры и взбей. В муку добавь растительное масло и взбитый белок с водой, вымеси тесто. Оставь его в теплом месте на 30 мин. Раскатай тесто тонким слоем, вырежь квадраты размером 6×6 см. В центр каждого куска теста положи начинку. Края теста смажь водой и склей их между собой. Вскипяти воду, добавь в кипяток соль и вкинь туда вонтоны. Вари в течение десяти минут.

Такие вонтоны отлично подойдут на ужин. А вот на обед вместо привычного блюда можешь приготовить китайский суп из тофу — его рецепт мы публиковали раньше.

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