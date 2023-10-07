Дальний Восток на тарелке: как приготовить китайские вонтоны — рецепт

Кухни разных уголков мира отличаются не только вкусом и подачей. Ведь в том или ином блюде кроется история и важные вещи того или иного народа.
Все большую популярность в Европе набирают блюда, родом из Китая и Японии. Издание Смачно опубликовало самый простой рецепт вонтонов, так что сегодня и мы расскажем тебе, как приготовить вонтоны — китайские пельмени.
Вонтоны известны своей формой: может показаться, что готовить их довольно сложно, но это не так. Тесто следует делать тонким, а вот к начинке можно добавить что угодно, что ты любишь есть.
Как приготовить вонтоны дома, рассказываем тебе дальше.
Такие вонтоны отлично подойдут на ужин. А вот на обед вместо привычного блюда можешь приготовить китайский суп из тофу — его рецепт мы публиковали раньше.
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