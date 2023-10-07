Далекий Схід на тарілці: як приготувати китайські вонтони — рецепт

Кухні різних куточків світу різняться не лише смаком та подачею. Адже в тій чи іншій страві криється історія та важливі речі для того чи іншого народу.
Все більшої популярності в Європі набирають страви, родом з Китаю та Японії. Видання Смачно опублікувало найпростіший рецепт вонтонів, тож сьогодні й ми розповімо тобі, як приготувати вонтони — китайські пельмені.
Вонтони відомі за своєю формою: може здатися, що готувати їх доволі складно, однак це не так. Тісто варто робити тонким, а ось до начинки можна додати будь-що, що ти любиш їсти.
Як приготувати вонтони вдома, розповідаємо тобі далі.
Такі вонтони чудово підійдуть на вечерю. А ось на обід замість звичної страви можеш приготувати китайський суп з тофу — його рецепт ми публікували раніше.
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