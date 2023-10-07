Далекий Схід на тарілці: як приготувати китайські вонтони — рецепт

Кухні різних куточків світу різняться не лише смаком та подачею. Адже в тій чи іншій страві криється історія та важливі речі для того чи іншого народу.

Все більшої популярності в Європі набирають страви, родом з Китаю та Японії. Видання Смачно опублікувало найпростіший рецепт вонтонів, тож сьогодні й ми розповімо тобі, як приготувати вонтони — китайські пельмені.

Вонтони: рецепт

Вонтони відомі за своєю формою: може здатися, що готувати їх доволі складно, однак це не так. Тісто варто робити тонким, а ось до начинки можна додати будь-що, що ти любиш їсти.

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Як приготувати вонтони вдома, розповідаємо тобі далі.

Інгредієнти:

борошно — 300 г

яєчний білок — 1 шт.

вода — 150 мл

олія — 1 ст. л

мелена курятина — 250 г

бекон — 50 г

соєвий соус — 1 ст. л

сушений мелений імбир — 2 ч. л

зелена цибуля та петрушка — по три гілочки

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Приготування:

Помий та подрібни зелену цибулю та петрушку. Окремо наріж бекон, додай до нього мелену курятину та подрібнену зелень. До начинки додай сушений мелений імбир та соєвий соус, перемішай. Начинку відстав, в окремій мисці просій борошно. У склянку вбий яєчний білок, додай воду кімнатної температури та збий. До борошна додай олію та збитий білок з водою, виміси тісто. Залиш його у теплому місці на 30 хв. Розкачай тісто до тонкого шару, виріж квадрати розміром 6×6 см. В центр кожного шматка тіста поклади начинку. Краї тіста змасти водою і склей їх між собою. Закип’яти воду, додай до окропу сіль та вкинь туди вонтони. Вари протягом десяти хвилин.

Такі вонтони чудово підійдуть на вечерю. А ось на обід замість звичної страви можеш приготувати китайський суп з тофу — його рецепт ми публікували раніше.

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