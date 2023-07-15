Как сушить лук на зиму и что для этого нужно: ТОП-3 способа

Многие не любят вкус лука за резкость и сильный аромат. Но в засушенном виде эта приправа станет отличной добавкой к блюдам в холодные, зимние вечера.

С помощью лука первые и вторые блюда получаются ароматнее и вкуснее. Как сушить лук в домашних условиях и что для этого нужно — читай в материале.

Как сушить лук: правила подготовки

Чтобы сберечь все полезные свойства лука, его нужно правильно подготовить. Если он растет у тебя на участке, подойди к сбору урожая правильно и аккуратно.

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Лучше не выдергивать лук за зеленый хвост и стучать луковицами друг об друга.

Это приведет к повреждению и гниению урожая. Кроме этого, такие овощи смогут храниться до нескольких месяцев. После того как ты соберешь урожай, его нужно почистить и оставить на один день в хорошо проветриваемом помещении.

Как сушить лук на зиму в духовке: пошаговая инструкция

Разложи кольца лука на противень (застеленный пергаментом) в один слой. Поставь температуру в 65-70°С. На готовку уйдет до шести часов. Время от времени переворачивай овощи.

Как правильно сушить лук на зиму под открытым небом

Просуши лук. Удали все ненужное (перья и корешки). Поставь его на солнце на несколько часов. Поставь на бумагу и постоянно переворачивай луковицы. Убери в хорошо проветриваемое помещение, сложи высушенный лук в сетки или оборудуй подвесное хранение под потолком. Это сбережет головки лука от гнили. Таким образом сушить лук необходимо до 14 дней.

Как сушить лук после уборки на зиму в электросушилке

Поставь температуру на электроприборе до +65°С. Помести туда лук (до пяти часов). При этом не стоит плотно закрывать крышку электросушилки в ходе процесса сушки лука. Лучше перед сушкой прокипятить нарезанный лук две-три минуты.

Как сушить лук на зиму в сырую погоду

Опытные кулинары занимаются сушкой лука даже при сырой и влажной погоде. Для этого выбери сухое место и выложи лук на земле, газете или мешковине. Обязательно складывай овощи в один слой, и не забывай постоянно переворачивать. Так ты обеспечишь равномерное просыхание лука.

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