Как сушить лук на зиму и что для этого нужно: ТОП-3 способа

Многие не любят вкус лука за резкость и сильный аромат. Но в засушенном виде эта приправа станет отличной добавкой к блюдам в холодные, зимние вечера.
С помощью лука первые и вторые блюда получаются ароматнее и вкуснее. Как сушить лук в домашних условиях и что для этого нужно — читай в материале.
Чтобы сберечь все полезные свойства лука, его нужно правильно подготовить. Если он растет у тебя на участке, подойди к сбору урожая правильно и аккуратно.
Лучше не выдергивать лук за зеленый хвост и стучать луковицами друг об друга.
Лучше не выдергивать лук за зеленый хвост и стучать луковицами друг об друга.
Это приведет к повреждению и гниению урожая. Кроме этого, такие овощи смогут храниться до нескольких месяцев. После того как ты соберешь урожай, его нужно почистить и оставить на один день в хорошо проветриваемом помещении.
Опытные кулинары занимаются сушкой лука даже при сырой и влажной погоде. Для этого выбери сухое место и выложи лук на земле, газете или мешковине. Обязательно складывай овощи в один слой, и не забывай постоянно переворачивать. Так ты обеспечишь равномерное просыхание лука.
Ранее мы рассказывали три способа как заморозить малину на зиму.
Также у Вікон есть свой Telegram. Там ты найдешь все самое интересное!