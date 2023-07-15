Як сушити цибулю на зиму і що для цього потрібно: ТОП-3 способи

Багато хто не любить смак цибулі за різкість та сильний аромат. Але в засушеному вигляді ця приправа стане чудовою добавкою до страв в холодні, зимові вечори.

За допомогою цибулі перші та другі страви виходять ароматнішими та смачнішими. Як сушити цибулю в домашніх умовах і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як сушити цибулю: правила підготовки

Щоб зберегти всі корисні властивості цибулі, її потрібно правильно підготувати. Якщо вона росте у тебе на ділянці, підійди до збирання врожаю правильно та обережно.

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Краще не висмикувати цибулю за зелений хвіст і стукати цибулинами одна об одну.

Це призведе до пошкодження та гниття врожаю. Крім цього, такі овочі зможуть зберігатися до декількох місяців. Після того як ти збереш урожай, його потрібно почистити й залишити на один день у приміщенні, яке добре провітрюється.

Як сушити цибулю на зиму в духовці: покрокова інструкція

Розклади кільця цибулі на лист (застелений пергаментом) в один шар. Постав температуру в 65-70°C. На приготування піде до шести годин. Іноді перевертай цибулю.

Як правильно сушити цибулю на свіжому повітрі: інструкція

Просуши цибулю. Видали все непотрібне (пір’я та коріння). Постав її на сонце на кілька годин. Постав на папір і постійно перевертай цибулини. Прибери в приміщення, що добре провітрюється, склади висушену цибулю в сітки або обладнай підвісне зберігання під стелею. Це збереже головки цибулі від гнилі. Таким чином сушити цибулю необхідно до 14 днів.

Як сушити цибулю після збирання на зиму в електросушарці

Постав температуру в електроприладі до +65°C. Помісти туди цибулю (до п’яти годин). При цьому не варто щільно закривати кришку електросушарки під час процесу сушіння цибулі. Краще перед сушінням прокип’ятити нарізану цибулю протягом двох-трьох хвилин.

Як сушити цибулю на зиму в сиру погоду

Досвідчені кулінари займаються сушінням цибулі навіть за сирої та вологої погоди. Для цього вибери сухе місце і виклади цибулю на землі, газеті чи мішковині. Обов’язково складай овочі в один шар і не забувай постійно перевертати. Так ти забезпечиш рівномірне просихання цибулі.

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