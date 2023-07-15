Як сушити цибулю на зиму і що для цього потрібно: ТОП-3 способи

Багато хто не любить смак цибулі за різкість та сильний аромат. Але в засушеному вигляді ця приправа стане чудовою добавкою до страв в холодні, зимові вечори.
За допомогою цибулі перші та другі страви виходять ароматнішими та смачнішими. Як сушити цибулю в домашніх умовах і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Щоб зберегти всі корисні властивості цибулі, її потрібно правильно підготувати. Якщо вона росте у тебе на ділянці, підійди до збирання врожаю правильно та обережно.
Краще не висмикувати цибулю за зелений хвіст і стукати цибулинами одна об одну.
Краще не висмикувати цибулю за зелений хвіст і стукати цибулинами одна об одну.
Це призведе до пошкодження та гниття врожаю. Крім цього, такі овочі зможуть зберігатися до декількох місяців. Після того як ти збереш урожай, його потрібно почистити й залишити на один день у приміщенні, яке добре провітрюється.
Досвідчені кулінари займаються сушінням цибулі навіть за сирої та вологої погоди. Для цього вибери сухе місце і виклади цибулю на землі, газеті чи мішковині. Обов’язково складай овочі в один шар і не забувай постійно перевертати. Так ти забезпечиш рівномірне просихання цибулі.
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