Питательно и легко: как варить пшеничную кашу — пошаговый рецепт

Кулинарное искусство с годами только развивается. Однако пока шеф-повара и хозяйки учат новые рецепты, могут забыться и простые блюда. И тогда возникает вопрос, а как варить пшеничную кашу?
Она может быть как хорошим полноценным завтраком, так и полезным дополнением для обеда или ужина, ведь содержит 11% растительного белка и богата витаминами А, В, С, Е, F.
Прежде всего необходимо взять все нужные ингредиенты для приготовления пшеничной каши:
Какую крупу сварить, когда надоел традиционный набор из гречки, овсянки или риса? Булгур — отвечает диетолог. Читай, чем полезен булгур и как его приготовить.
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