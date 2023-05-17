Питательно и легко: как варить пшеничную кашу — пошаговый рецепт

Кулинарное искусство с годами только развивается. Однако пока шеф-повара и хозяйки учат новые рецепты, могут забыться и простые блюда. И тогда возникает вопрос, а как варить пшеничную кашу?

Она может быть как хорошим полноценным завтраком, так и полезным дополнением для обеда или ужина, ведь содержит 11% растительного белка и богата витаминами А, В, С, Е, F.

Как варить пшеничную кашу

Прежде всего необходимо взять все нужные ингредиенты для приготовления пшеничной каши:

пшеничная крупа — 300 г

вода — 600 мл

сливочное масло — 30 г

соль — по своему вкусу

Способ приготовления пшеничной каши

Необходимое количество крупы высыпать в кастрюлю и залить холодной водой. Включить огонь и варить кашу. Тщательно помешивать смесь, пока она не закипит. После этого убавить огонь и продолжать варить ее еще 20 минут до загустения. Снять кастрюлю с огня, добавить в нее сливочное масло и дать каше настояться 15 минут под крышкой.

Какую крупу сварить, когда надоел традиционный набор из гречки, овсянки или риса? Булгур — отвечает диетолог. Читай, чем полезен булгур и как его приготовить.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!