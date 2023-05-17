Поживно та легко: як варити пшеничну кашу — покроковий рецепт

Кулінарне мистецтво з роками лише розвивається. Однак поки шеф-кухарі та господині вчать нові рецепти, можуть забутись прості страви. І тоді виникає запитання, а як варити пшеничну кашу?

Вона може бути як гарним повноцінним сніданком, так і корисним доповненням для обіду чи вечері, адже містить 11% рослинного білка та багата вітамінами А, В, С, Е, F.

Як варити пшеничну кашу

Насамперед необхідно взяти усі потрібні інгредієнти для приготування пшеничної каші:

пшенична крупа — 300 г

вода — 600 мл

масло — 30 г

сіль — до свого смаку

Спосіб приготування пшеничної каші

Потрібну кількість крупи висипати у каструлю та залити холодною водою. Увімкнути вогонь та варити кашу. Ретельно помішувати суміш, поки вона не закипить. Після цього зменшити вогонь та продовжувати варити її ще 20 хвилин до загустіння. Зняти каструлю з вогню, додати до неї масло та дати каші настоятися 15 хвилин під кришкою.

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