Поживно та легко: як варити пшеничну кашу — покроковий рецепт

Кулінарне мистецтво з роками лише розвивається. Однак поки шеф-кухарі та господині вчать нові рецепти, можуть забутись прості страви. І тоді виникає запитання, а як варити пшеничну кашу?
Вона може бути як гарним повноцінним сніданком, так і корисним доповненням для обіду чи вечері, адже містить 11% рослинного білка та багата вітамінами А, В, С, Е, F.
Насамперед необхідно взяти усі потрібні інгредієнти для приготування пшеничної каші:
Яку крупу зварити, коли набрид традиційний набір з гречки, вівсянки чи рису? Булгур — відповідає дієтологиня. Читай, чим корисний булгур та як його приготувати.
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