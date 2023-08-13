Действительно ли весь темный цельнозерновой хлеб полезен? Диетолог объяснила, как правильно его выбирать

О пользе хлеба, особенно темного и цельнозернового, говорят многие эксперты. А производители делают десятки видов такого хлеба.
Но не весь цельнозерновой хлеб полезен, поэтому не всегда стоит покупать его, ориентируясь на обертку и название.
Диетолог Татьяна Лакуста рассказала на своей странице в Instagram, как правильно выбирать темный цельнозерновой хлеб.
В первую очередь, диетолог советует обращать внимание на помол муки, что стоит в составе на первом месте.
Наиболее грубые виды помола (такие сорта, которые мелют из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зернышка) — обойный и обдирной. Они наиболее питательны по составу минералов и витаминов.
Наиболее грубые виды помола (такие сорта, которые мелют из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зернышка) — обойный и обдирной. Они наиболее питательны по составу минералов и витаминов.
Далее следуют второй, первый и высший сорта — они содержат больше крахмала, меньше клетчатки и минералов, — объясняет Татьяна Лакуста.
Далее нужно проверить добавленный сахар. Ведь в хлеб для улучшения вкуса могут добавлять глюкозо-фруктозные сиропы, яблочное пюре, солод, квасное сусло. В составе белков, жиров и углеводов пишут, сколько сахаров содержит хлеб.
Эксперт советует выбирать хлеб с меньшим перечнем составляющих. Кроме того, она говорит, что бутерброды могут быть хорошим вариантом перекуса, главное — подобрать качественные составляющие. Поэтому диетолог делится перечнем, из чего можно сделать бутерброд:
Некоторым людям нельзя глютен, поэтому нужно выбирать соответствующий хлеб. Также его можно сделать дома. Ранее мы рассказывали, как приготовить безглютеновый хлеб.
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