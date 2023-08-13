Действительно ли весь темный цельнозерновой хлеб полезен? Диетолог объяснила, как правильно его выбирать

О пользе хлеба, особенно темного и цельнозернового, говорят многие эксперты. А производители делают десятки видов такого хлеба.

Но не весь цельнозерновой хлеб полезен, поэтому не всегда стоит покупать его, ориентируясь на обертку и название.

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала на своей странице в Instagram, как правильно выбирать темный цельнозерновой хлеб.

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Как выбирать темный цельнозерновой хлеб

В первую очередь, диетолог советует обращать внимание на помол муки, что стоит в составе на первом месте.

Наиболее грубые виды помола (такие сорта, которые мелют из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зернышка) — обойный и обдирной. Они наиболее питательны по составу минералов и витаминов.

Далее следуют второй, первый и высший сорта — они содержат больше крахмала, меньше клетчатки и минералов, — объясняет Татьяна Лакуста.

Далее нужно проверить добавленный сахар. Ведь в хлеб для улучшения вкуса могут добавлять глюкозо-фруктозные сиропы, яблочное пюре, солод, квасное сусло. В составе белков, жиров и углеводов пишут, сколько сахаров содержит хлеб.

Эксперт советует выбирать хлеб с меньшим перечнем составляющих. Кроме того, она говорит, что бутерброды могут быть хорошим вариантом перекуса, главное — подобрать качественные составляющие. Поэтому диетолог делится перечнем, из чего можно сделать бутерброд:

сельдь, маринованный лук, хлеб;

хумус, жареные грибы с луком, шпинат, хлеб;

тунец, крем-сыр, руккола, хлеб;

крем-сыр, томаты, шпинат, сардины, хлеб;

паштет печеночный, капля абрикосового джема, хлеб.

Некоторым людям нельзя глютен, поэтому нужно выбирать соответствующий хлеб. Также его можно сделать дома. Ранее мы рассказывали, как приготовить безглютеновый хлеб.

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