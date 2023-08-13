Чи справді весь темний цілозерновий хліб корисний? Дієтологиня пояснила, як правильно його обирати

Про користь хліба, особливо темного та цілозернового, говорять багато експертів. А виробники роблять десятки видів такого хліба.

Але не весь цілозерновий хліб корисний, тому не завжди варто купувати його, зважаючи лише на обгортку та назву.

Дієтологиня Тетяна Лакуста розповіла на своїй сторінці в Instagram, як правильно обирати темний цілозерновий хліб.

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Як обирати темний цілозерновий хліб

Насамперед дієтологиня радить звертати увагу на помел борошна, що стоїть в складі на першому місці.

Найбільш грубі види мелення (такі сорти, які мелють з цільного зерна, без очищення борошна від оболонки зернятка) — обойне та обдирне. Вони є найпоживнішими за складом мінералів та вітамінів.

Далі ідуть другий, перший і вищий сорти — вони містять більше крохмалю, менше клітковини та мінералів, — пояснює Тетяна Лакуста.

Далі треба перевірити додані цукри. Адже до хліба для поліпшення смаку можуть додавати глюкозо-фруктозні сиропи, яблучне пюре, солод, квасне сусло. У складі білків, жирів та вуглеводів пишуть, скільки цукрів містить хліб.

Експертка радить обирати хліб з меншим переліком складників. Крім цього, вона каже, що бутерброди можуть бути хорошим варіантом перекусу, головне — підібрати якісні складові. Тому дієтологиня ділиться переліком, з чого можна зробити бутерброд:

оселедець, маринована цибуля, хліб;

хумус, смажені гриби з цибулею, шпинат, хліб;

тунець, крем-сир, рукола, хліб;

крем-сир, томати, шпинат, сардини, хліб;

паштет печінковий, краплина абрикосового джему, хліб.

Деяким людям не можна глютен, тому треба обирати відповідний хліб. Також його можна зробити вдома. Раніше ми розповідали, як приготувати безглютеновий хліб.

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