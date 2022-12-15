Вкусно и полезно: как засолить скумбрию самому

Засоленная скумбрия — особое блюдо на праздничном столе. Ее любят за нежный вкус и простоту приготовления: это одна из самых лучших закусок. Как засолить скумбрию дома — ищи в нашем материале: мы подготовили несколько рецептов.

Как засолить скумбрию целой

Такой способ называют сухим засолом скумбрии.

Ингредиенты скумбрии сухого посола

Скумбрия (свежемороженая) — 0,7 кг

Соль — 1 ст. л.

Лист лавровый — 3 шт.

Специи (для пряного посола) — 1 ч. л.

Приготовление засоленной скумбрии

Очисти скумбрию от внутренностей, отрежь голову и хвост. Тщательно промой рыбу. Специи и молотый лавровый лист или целые листья смешай (лист измельчи). На пищевую пленку выложи рыбу и натри ее специями, особенно в брюшке рыбы. Плотно обмотай рыбу пленкой и положи в холодильник. Есть соленую скумбрию можно через двое или трое суток.

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Как засолить скумбрию в рассоле

Соленая скумбрия в рассоле — это любимый рецепт хозяев и хозяек! Их есть несколько, но решать, что будет лучше — только тебе.

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Ингредиенты соленой скумбрии в рассоле

Скумбрия — 1 шт.

Соль — 2 ст. л.

Сахар —1 ст. л.

Вода — 600 мл

Перец горошком — 10–15 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление соленой скумбрии в рассоле

Сначала очисти рыбу от внутренностей. Вырежи жабры, кровь вдоль позвоночника и черную пленку внутри брюха. Для приготовления рассола надо вскипятить воду, добавить соли, сахара, перца и лаврового листа. После растворения кристаллов охлади маринад. Положи рыбу спиной вниз так, чтобы она практически вся была в рассоле, выглядывать может только брюшко. Через пять часов убери кастрюлю в холодильник. Оставь мариноваться рыбу на двое суток. В конце засолки переверни рыбу брюхом вниз на два часа.

Как засолить скумбрию кусочками в рассоле

Такой рецепт готовится гораздо быстрее — всего за 12 часов. Но вкус остается непревзойденным!

Ингредиенты засоленной скумбрии кусочками в рассоле

Скумбрия — 3 шт.

Вода — 500 мл

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Перец горшком — 1 ч. л.

Приготовление засоленной скумбрии кусочками в рассоле

Очисти рыбу и промой ее под водой. Для приготовления посола используй такой же рецепт, как и предыдущий: вскипяти воду, добавь соль, сахар, перец и лавровый лист. После растворения кристаллов охлади маринад до комнатной температуры. После того как рассол остыл, нарежь скумбрию кусочками. Выложи рыбу в рассол и помести все в холодильник на 12 часов.

Но не только рыбка украшает праздничный стол: если ты устал(-а) готовить холодец несколько часов, то держи наш легкий рецепт холодца от Евгения Клопотенко.

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