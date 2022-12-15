Вкусно и полезно: как засолить скумбрию самому

Засоленная скумбрия — особое блюдо на праздничном столе. Ее любят за нежный вкус и простоту приготовления: это одна из самых лучших закусок. Как засолить скумбрию дома — ищи в нашем материале: мы подготовили несколько рецептов.
Такой способ называют сухим засолом скумбрии.
Соленая скумбрия в рассоле — это любимый рецепт хозяев и хозяек! Их есть несколько, но решать, что будет лучше — только тебе.
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Такой рецепт готовится гораздо быстрее — всего за 12 часов. Но вкус остается непревзойденным!
Но не только рыбка украшает праздничный стол: если ты устал(-а) готовить холодец несколько часов, то держи наш легкий рецепт холодца от Евгения Клопотенко.
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