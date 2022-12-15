Смачно та корисно: як засолити скумбрію самому

Засолена скумбрія — особлива страва на святковому столі. Її люблять за ніжний смак та простоту приготування: це одна з найкращих закусок.

Як засолити скумбрію вдома — шукай у нашому матеріалі: ми підготували кілька рецептів.

Як засолити скумбрію цілою

Такий спосіб також називають сухим засолом скумбрії.

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Інгредієнти скумбрії сухого засолу

Скумбрія (свіжоморожена) — 0,7 кг

Сіль — 1 ст. л

Лист лавровий — 3 шт.

Спеції (для пряного засолу) — 1 ч. л.

Приготування засоленої скумбрії

Очисть скумбрію від нутрощів, відріж голову та хвіст. Ретельно промий рибу. Спеції та мелений лавровий лист або цілі листки змішай (лист подрібни). На харчову плівку виклади рибу та натри її спеціями, особливо у черевці рибини. Щільно обмотай рибу плівкою та поклади до холодильника. Смакувати соленою скумбрією можна через дві або три доби.

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Як засолити скумбрію в розсолі

Солена скумбрія в розсолі — це улюблений рецепт господарів та господинь! Їх є кілька, але вирішувати, що смакуватиме краще, — лише тобі.

Інгредієнти соленої скумбрії в розсолі

Скумбрія — 1 шт.

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Вода — 600 мл

Перець горошком — 10-15 шт.

Лавровий лист — 2 шт.

Приготування соленої скумбрії в розсолі

Спочатку очисть рибу від нутрощів. Виріж зябра, кров уздовж хребта та чорну плівку всередині черева. Для приготування розсолу треба закип’ятити воду, додати солі, цукру, перцю та лаврового листа. Після розчинення кристалів охолоди маринад. Поклади рибу спиною вниз, так щоб вона практично вся була в розсолі, визирати може тільки черевце. Через п’ять годин прибери каструлю в холодильник. Залиш маринуватися рибу на дві доби. В кінці засолювання переверни рибу черевом вниз на дві години.

Як засолити скумбрію шматочками в розсолі

Такий рецепт готується набагато швидше — лише за 12 годин. Але смак залишається неперевершеним!

Інгредієнти засоленої скумбрії шматочками в розсолі

Скумбрія — 3 шт.

Вода — 500 мл

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 1 ч. л.

Лавровий лист — 3 шт.

Перець горщиком — 1 ч. л.

Приготування засоленої скумбрії шматочками в розсолі

Очисть рибу та промий її під водою. Для приготування засолу використай такий самий рецепт, як і попередній: закип’яти воду, додай солі, цукру, перцю та лаврового листа. Після розчинення кристалів охолоди маринад до кімнатної температури. Після того як розсіл охолонув, наріж скумбрію шматочками. Виклади рибу в розсіл та помісти усе в холодильник на 12 годин.

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