Смачно та корисно: як засолити скумбрію самому

Засолена скумбрія — особлива страва на святковому столі. Її люблять за ніжний смак та простоту приготування: це одна з найкращих закусок.
Як засолити скумбрію вдома — шукай у нашому матеріалі: ми підготували кілька рецептів.
Такий спосіб також називають сухим засолом скумбрії.
Солена скумбрія в розсолі — це улюблений рецепт господарів та господинь! Їх є кілька, але вирішувати, що смакуватиме краще, — лише тобі.
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Такий рецепт готується набагато швидше — лише за 12 годин. Але смак залишається неперевершеним!
Але не лише рибка прикрашає святковий стіл: якщо ти втомився(-лася) готувати холодець кілька годин, то тримай наш легкий рецепт холодцю від Євгена Клопотенка.
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